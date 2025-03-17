535 Yıllık Dev Marka İflasın Eşiğinde: Herkes Bunu Konuşuyor, Tüm Sektör Diken Üstünde

535 YILLIK KÖKLÜ FİRMA

Köhlerpappen GmbH’nin tarihi Orta Çağ’a kadar uzanıyor. 1490 yılına dayanan geçmişiyle Gengenbach bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 1705 yılına kadar yüksek kaliteli kağıt üretimi yapıyordu. O dönemlerde Strasbourg’daki matbaacılara ve Kuzey Almanya, Hollanda ve Belçika gibi bölgelere kağıt tedarik eden bu köklü firma, zamanla karton üretimine yönelerek sektörde önemli bir yere sahip oldu.