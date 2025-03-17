535 Yıllık Dev Marka İflasın Eşiğinde: Herkes Bunu Konuşuyor, Tüm Sektör Diken Üstünde
Almanya’nın köklü kartan üreticisi Köhlerpappen GmbH, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde 1490 yılına dayanan geçmişiyle faaliyet gösteren Köhlerpappen GmbH, mali zorluklarla mücadele edemeyerek iflas başvurusunda bulundu. Köklü geçmişiyle bilinen Köhlerpappen, ticari faaliyetlerini şimdilik sürdürüyor. Geçici iflas yöneticisi André Berbuer, şirketin iyi yapılandırılmış bir yapıya sahip olduğunu ve operasyonlarını normal şekilde yürütmeye devam ettiğini belirtti.
ÇALIŞAN MAAŞLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI
Ambalaj ve oyun sektörlerine yüksek kaliteli karton tedarik eden şirketin, iflas sürecinden etkilenen 97 çalışanı bulunuyor. Çalışan maaşları, iflas süreci kapsamında sağlanan yardımlar ile güvence altına alındı. Şirketin uzun vadeli krizi aşabilmesi için ilgili taraflarla görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
535 YILLIK KÖKLÜ FİRMA
Köhlerpappen GmbH’nin tarihi Orta Çağ’a kadar uzanıyor. 1490 yılına dayanan geçmişiyle Gengenbach bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 1705 yılına kadar yüksek kaliteli kağıt üretimi yapıyordu. O dönemlerde Strasbourg’daki matbaacılara ve Kuzey Almanya, Hollanda ve Belçika gibi bölgelere kağıt tedarik eden bu köklü firma, zamanla karton üretimine yönelerek sektörde önemli bir yere sahip oldu.