53 Yıllık Tesisatçı Sırrını Verdi: Peteklerinize Aralık Ayında Bu Uygulamayı Yapın

Evlerinde doğalgaz kullanan pek çok kişi, peteklerin artık yeterince ısı yaymadığından şikayetçi. Bu durum kombinin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılmasına yol açarak faturaların kabarmasına neden oluyor. Ancak uzmanların önerdiği basit temizlik yöntemleriyle hem ısınma verimliliğini artırmak hem de doğalgaz faturalarını azaltmak mümkün. İşte adım adım petek temizliği rehberi…