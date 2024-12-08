53 Yıllık Tesisatçı Sırrını Verdi: Peteklerinize Aralık Ayında Bu Uygulamayı Yapın
53 yıllık tesisat ustası, özellikle kış döneminde faturaların kabarık gelmesinden şikayetçi milyonlar için işinin sırrını açıkladı. Bu yöntemle petekler cayır cayır yanarken eviniz hamam gibi olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerinde doğalgaz kullanan pek çok kişi, peteklerin artık yeterince ısı yaymadığından şikayetçi. Bu durum kombinin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılmasına yol açarak faturaların kabarmasına neden oluyor. Ancak uzmanların önerdiği basit temizlik yöntemleriyle hem ısınma verimliliğini artırmak hem de doğalgaz faturalarını azaltmak mümkün. İşte adım adım petek temizliği rehberi…
PETEK TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
-Elektrikli süpürge
-İngiliz anahtarı, tornavida, pense
-Kova, kullanılmayan bir örtü, havlu
-Bulaşık süngeri, toz bezi
-Çamaşır suyu, yüzey temizleyici
-Astar boya ve temizlik boyası
ADIM ADIM PETEK TEMİZLİĞİ
1. KALORİFERİ KAPATIN
-Temizliğe başlamadan önce kaloriferinizi kapatarak su ve ısı akışını kesin. Bu işlem, temizlik sırasında güvenliğinizi sağlamak ve toz çekimini önlemek için önemlidir.
2. PETEK KAPAKLARINI ÇIKARIN
-Peteklerin üzerindeki ızgara şeklindeki kapağı dikkatlice çıkarın. Kapak çıkarma işlemi, peteğinizin modeline bağlı olarak tornavida veya pense yardımıyla yapılabilir.
3. ALTINA ÖRTÜ SERİN
-Peteklerin altına bir örtü veya havlu sererek tozların ve kirlerin zemine dökülmesini önleyin. Bu yöntem, temizlik sonrası zahmetsiz bir şekilde toparlanmanıza yardımcı olacaktır.
4. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE TEMİZLİK
-Petek aralarını elektrikli süpürge yardımıyla temizleyin.
-Daha sonra uzun bir sopaya bağladığınız bezle araları silin.
-Peteklerin ön yüzeyini ise sabunlu suyla temizledikten sonra kuru bir bezle kurulayıp paslanmayı önleyin.
5. KAPAĞI GERİ TAKIN
-Temizlik işlemi tamamlandığında peteğin kapağını yerine takmayı unutmayın.
SARARAN PETEKLER İÇİN ÇÖZÜM
Sararan peteklerinizi yenilemek için şu adımları izleyin:
-Petek çevresini boşaltın ve altına bir havlu serin.
-Çamaşır suyu ve sünger kullanarak sararan bölgeleri temizleyin.
-Temizleme işleminin ardından bir kat astar boya ve üzerine temizlik boyası uygulayın. Bu işlem peteklerinizi ilk günkü beyazlığına kavuşturacaktır.
PETEKLERİN DÜZENLİ TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Peteklerin düzenli temizlenmesi, hem ısıtma sisteminizin verimliliğini artırır hem de enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda evinizde daha sağlıklı bir ortam yaratır ve peteklerin ömrünü uzatır.