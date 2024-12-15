51 İlde Sudan Ucuza Tapu Sahibi Olma Fırsatı! Çevre Bakanlığı'ndan Kaçırılmayacak Fırsat

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE TAKSİT İMKANI

Bakanlık, arsalar için alıcılara çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Buna göre, arsalar KDV’den muaf olarak satılacak. Ayrıca alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra 24 ay vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek.