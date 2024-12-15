51 İlde Sudan Ucuza Tapu Sahibi Olma Fırsatı! Çevre Bakanlığı'ndan Kaçırılmayacak Fırsat
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 51 ilde tapusu kendisine ait 607 arsayı satışa sundu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılan arsalar arasında tarım arazileri, orman vasıflı alanlar, turizm tesisleri ve toplu konut bölgeleri de yer alıyor. Arsaların satışı, müzayede yöntemiyle açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleler, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.
YÜZDE 25 PEŞİNAT VE TAKSİT İMKANI
Bakanlık, arsalar için alıcılara çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Buna göre, arsalar KDV’den muaf olarak satılacak. Ayrıca alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra 24 ay vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek.
TOKİ GEÇEN AY 882 ARSA SATMIŞTI
Bakanlığın bu hamlesinden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz ay 44 ilde 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğünde toplam 882 arsayı satışa çıkarmıştı. Satışlar, 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmişti.
TOKİ’nin ihalesinde alıcılara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleri sunulmuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni satışa sunduğu arsalar, özellikle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor.