5000 Liralık Banknotu Ekrana Yansıttı! ‘Üzerinde Onların Resmi Olsun’ Dedi: 200 TL Yetmedi ATM’ler Bile Değişti Ama…
5 bin TL banknot tartışmaları yeniden alevlendi. 10, 20, 50 hatta 100 TL’nin bile değeri bozuk paraya döndü. Ekonomistler her fırsatta 200 liradan büyük banknot talebinde bulunurken Merkez Bankası’nın konuya kapı katmasına Gazeteci Fatih Portakal, Fatih Altaylı ve Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Şenol Babuşcu’dan tepki geldi. En dikkat çekeni ise canlı yayında Fatih Portakal’ın 5 bin TL'lik banknotu ekrana yansıtması oldu. Yeni banknotun üzerinde o isimlerin fotoğrafının yer almasını istedi.
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri ATM’lerdeki para sirkülasyonunu artırdı. TL’nin alım gücünün düşmesi ile ATM’lerdeki paralar günde en az 3 kez yenilenir duruma geldi. Piyasada 200 TL’nin ağırlığı yüzde 80’in üzerine çıktı. Bankalar, maliyeti yüksek olsa da nakit yönetimini kolaylaştıran geri dönüşümlü ATM’leri hayata geçirmeye başladı.
Uzmanlar her fırsatta yeni ve büyük banknot ihtiyacını dile getiriyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önce teknik bir çalışma yapılacağı konusunda sinyal verdiği 500 liralık yeni banknot için umutlandırmıştı ancak daha sonraki açıklamasında ise yeni banknot ile ilgili beklentilere kapıyı tamamen kapatmıştı.
FATİH PORTAKAL’DAN İLGİNÇ ÖNERİ
Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV'deki yayınında konuya ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ekrana yansıttığı 5000 TL’lik banknotu gösteren Portakal, “Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" dedi.
5000 LİRALIK BANKNOT TALEBİ
Büyük banknot için bir başka çağrı ise Gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı bugünkü Youtube videosunda 200 liralık banknotun yetersiz kaldığını ve tomarla para taşımak zorunda kalındığını dile getirdi.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da, "Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır. Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı” dedi.