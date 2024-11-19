5000 Liralık Banknotu Ekrana Yansıttı! ‘Üzerinde Onların Resmi Olsun’ Dedi: 200 TL Yetmedi ATM’ler Bile Değişti Ama…

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri ATM’lerdeki para sirkülasyonunu artırdı. TL’nin alım gücünün düşmesi ile ATM’lerdeki paralar günde en az 3 kez yenilenir duruma geldi. Piyasada 200 TL’nin ağırlığı yüzde 80’in üzerine çıktı. Bankalar, maliyeti yüksek olsa da nakit yönetimini kolaylaştıran geri dönüşümlü ATM’leri hayata geçirmeye başladı.

Uzmanlar her fırsatta yeni ve büyük banknot ihtiyacını dile getiriyordu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önce teknik bir çalışma yapılacağı konusunda sinyal verdiği 500 liralık yeni banknot için umutlandırmıştı ancak daha sonraki açıklamasında ise yeni banknot ile ilgili beklentilere kapıyı tamamen kapatmıştı.

FATİH PORTAKAL’DAN İLGİNÇ ÖNERİ

Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV'deki yayınında konuya ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ekrana yansıttığı 5000 TL’lik banknotu gösteren Portakal, “Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" dedi.

5000 LİRALIK BANKNOT TALEBİ

Büyük banknot için bir başka çağrı ise Gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı bugünkü Youtube videosunda 200 liralık banknotun yetersiz kaldığını ve tomarla para taşımak zorunda kalındığını dile getirdi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da, "Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır. Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı” dedi.