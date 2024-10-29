500 Milyar Liralık Hacim! Kasım Kampanyaları E-Ticarete Doping Olacak

Birleşmiş Markalar Derneği’nden (BMD) yapılan açıklamada, markaların ve e-ticaret pazar yerlerinin Türkiye'de de artık bir gelenek haline gelen kasım indirimleri için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, tüketicilerin her yıl kasım indirimlerini merakla beklediğini anımsatarak, bu ay geneline yayılan indirim kampanyalarının markalara ellerindeki stoku eritme, tüketicilere de ihtiyaçlarını uygun fiyata giderme imkanı sunduğunu anlattı.

Alım gücü giderek zayıflayan tüketicinin gıda dışındaki ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kaldığını kaydeden Öncel, enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yönelik önlemlerin de etkisiyle temmuzdan bu yana üye markaların büyük bölümünün adet satışlarında düşüş gözlemlediklerini vurguladı.

Öncel, 4 aydır süren daralmaya kasımda "dur" demek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Belli ürün gruplarında yüzde 25'ten yüzde 70'e varan oranlarda indirimlerin yapılacağı kasım kampanyalarıyla birlikte hem fiziki mağazalara hem de e-ticaret pazar yerlerine büyük canlılık gelmesini bekliyoruz. Özellikle 11 Kasım'daki 'Bekarlar Günü' ve bu yıl 29 Kasım'a denk düşen 'Efsane Cuma'da alışverişin en üst noktaya ulaşacağını öngörüyoruz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre kasım, e-ticaret hacminin zirve yaptığı ay olarak öne çıkıyor. Örneğin Kasım 2023'te e-ticaret hacminin 12 aylık ortalamadan yüzde 50 fazla olduğu, yıllık toplam e-ticaretin yüzde 12,5'inin kasımda gerçekleştiği görülüyor."

İNTERNETTEN YAPILACAK ALIŞVERİŞLERDE SİBER DOLANDIRICILARA DİKKAT!

BMD Başkanı Öncel, geçen yıl efsane cumaya denk düşen 24 Kasım'ın e-ticaret hacminin en yüksek olduğu gün olarak dikkati çektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Efsane Cuma'yı, Bekarlar Günü kampanyalarının yapıldığı 11 Kasım izliyor. Bu yıl da benzer bir tablonun gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kasım kampanyalarında giyimden beyaz eşyaya, elektronikten kozmetiğe her kategoride çok cazip indirimler oluyor. Temmuzdan bu yana hazır giyim, ayakkabı, elektronik ve küçük ev aleti markalarımızın adet satışlarında önemli düşüş gözlemliyoruz. Kasımda özellikle bu kategorilerde ciddi satış rakamlarına ulaşılacağını ve toplam e-ticaret hacminin 500 milyar lirayı aşarak rekor tazeleyeceğini tahmin ediyoruz. Talebin yüksek olmasına rağmen indirimler sayesinde kasımda da enflasyonla mücadeleye desteğimizi sürdüreceğiz."

Sinan Öncel, tüketicilere özellikle internet üzerinden yapacakları alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı uyanık olmaları konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşlara alışverişlerini markanın ya da pazar yerinin resmi sitesinden yapmalarını, ödemelerini de gerekli güvenlik kontrollerini sağladıktan sonra gerçekleştirmelerini önerdi.

Kaynak: AA