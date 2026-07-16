500 Binden Fazla Kişi Yararlanıyor: 7 Milyar Liralık Ödemeler Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik bu ay toplam 7 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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500 Binden Fazla Kişi Yararlanıyor: 7 Milyar Liralık Ödemeler Hesaplarda
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak kendi yaşam alanlarında desteklenmesi amacıyla yürütülen Evde Bakım Yardımı’na ilişkin güncel verileri paylaştı.

2006 yılından bu yana uygulanan bu aile odaklı modelin önemine değinen Bakan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

516 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Bu ay yapılan 7 milyar liralık ödemeyle birlikte, 2026 yılı genelinde hak sahiplerine ulaştırılan toplam destek miktarının 48,6 milyar liraya ulaştığı bilgisi verildi. Bakanlık verilerine göre halihazırda 516 bin vatandaşın aktif olarak yararlandığı Evde Bakım Yardımı kapsamında, Ocak-Temmuz 2026 döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldı.

AĞUSTOSTA ÖDEMELER ZAMLI OLACAK

Hak sahiplerinin gözü kulağı olan memur maaş katsayısı düzenlemesine de değinen Bakan Göktaş, yeni artış rakamını ilan etti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte Evde Bakım Yardımı’nın 15 bin 775 liraya yükseltildiğini belirten Göktaş, bu artışlı ve zamlı ödemelerin önümüzdeki ağustos ayından itibaren vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Mahinur Özdemir Göktaş Evde Bakım Yardımı
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