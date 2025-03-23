500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. 22 Mart 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi bankalara göre şu şekilde: