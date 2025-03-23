500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bankaların faiz oranlarında değişiklik yaşandı. 500 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. 22 Mart 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi bankalara göre şu şekilde:

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500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları - Resim: 2

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı % 4,49

Toplam Ödeme 712.156 TL

Aylık Taksit 59.107 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,3

Toplam Ödeme 702.539 TL

Aylık Taksit 58.305 TL

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500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları - Resim: 3

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 677.043 TL

Aylık Taksit 56.181 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 4,43

Toplam Ödeme 709.112 TL

Aylık Taksit 58.853 TL

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500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları - Resim: 4

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 4,49

Toplam Ödeme 712.156 TL

Aylık Taksit 59.107 TL

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