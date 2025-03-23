500 Bin TL İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Listelendi: İşte Banka Banka Faiz Oranları
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası bankaların faiz oranlarında değişiklik yaşandı. 500 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. 22 Mart 2025 itibarıyla, 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi bankalara göre şu şekilde:
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 712.156 TL
Aylık Taksit 59.107 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,3
Toplam Ödeme 702.539 TL
Aylık Taksit 58.305 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 677.043 TL
Aylık Taksit 56.181 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,43
Toplam Ödeme 709.112 TL
Aylık Taksit 58.853 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 712.156 TL
Aylık Taksit 59.107 TL