500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı
Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından bankalar emekli promosyonlarında olduğu gibi, mevduat faizlerinde de rakamlarını değiştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararından politika faizinin yüzde 47.5’e çekildiği açıklanmıştı. Merkez’in yeni kararı sonrası bankalar mevduat faizi oranlarını yeniden şekillendirdi.
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkan kararın ardından bankacılık sektörü harekete geçti. Mevduat faizinde oranlar ve rakamlar değişirken, 500 bin liralık yatırımın da 32 günlük getirisi belli oldu. İşte banka banka 500 bin liranın 32 günlük getirisi.
500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU
QNB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 18.148 TL
Vade Sonu Tutar 518.148 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı%39,00
Net Getiri 15.386 TL
Vade Sonu Tutar 515.386 TL
ING
Faiz Oranı%52,00
Net Getiri 20.515 TL
Vade Sonu TUTAR
520.515 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı%53,00
Net Getiri 20.910 TL
Vade Sonu Tutar 520.910 TL
ODEA
Faiz Oran ı%51,00
Net Getiri 20.121 TL
Vade Sonu Tutar 520.121 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı%45,00
Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 517.753 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %47,50
Net Getiri 18.740 TL
Vade Sonu Tutar 518.740 TL
AKBANK
Faiz Oranı %46,50
Net Getiri 18.345 TL
Vade Sonu Tutar 518.345 TL