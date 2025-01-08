500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı

Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından bankalar emekli promosyonlarında olduğu gibi, mevduat faizlerinde de rakamlarını değiştirdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararından politika faizinin yüzde 47.5’e çekildiği açıklanmıştı. Merkez’in yeni kararı sonrası bankalar mevduat faizi oranlarını yeniden şekillendirdi.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkan kararın ardından bankacılık sektörü harekete geçti. Mevduat faizinde oranlar ve rakamlar değişirken, 500 bin liralık yatırımın da 32 günlük getirisi belli oldu. İşte banka banka 500 bin liranın 32 günlük getirisi.

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500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı - Resim: 2

500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

QNB

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 18.148 TL

Vade Sonu Tutar 518.148 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı%39,00

Net Getiri 15.386 TL

Vade Sonu Tutar 515.386 TL

ING

Faiz Oranı%52,00

Net Getiri 20.515 TL

Vade Sonu TUTAR

520.515 TL

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500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı - Resim: 3

CEBTETEB

Faiz Oranı%53,00

Net Getiri 20.910 TL

Vade Sonu Tutar 520.910 TL

ODEA

Faiz Oran ı%51,00

Net Getiri 20.121 TL

Vade Sonu Tutar 520.121 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı%45,00

Net Getiri 17.753 TL

Vade Sonu Tutar 517.753 TL

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500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı %47,50

Net Getiri 18.740 TL

Vade Sonu Tutar 518.740 TL

AKBANK

Faiz Oranı %46,50

Net Getiri 18.345 TL

Vade Sonu Tutar 518.345 TL

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