500 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Bankaların Yeni Listesi Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararından politika faizinin yüzde 47.5’e çekildiği açıklanmıştı. Merkez’in yeni kararı sonrası bankalar mevduat faizi oranlarını yeniden şekillendirdi.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkan kararın ardından bankacılık sektörü harekete geçti. Mevduat faizinde oranlar ve rakamlar değişirken, 500 bin liralık yatırımın da 32 günlük getirisi belli oldu. İşte banka banka 500 bin liranın 32 günlük getirisi.