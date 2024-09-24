500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen faiz kararı sonrasında bankalar harekete geçti. Mevduat faizlerinde yarış kızışırken, kenarda birikimleri olanlar 500 bin liranın aylık getirisini araştırmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak geldiği için ekonomi çevrelerinde büyük bir sürpriz yaratmadı. Ancak, bankaların mevduat faiz oranları bu kararla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Özellikle farklı vadeler için sunulan faiz oranları ve 32 günlük vadeli hesaplarda 500 bin lira ile 1 milyon liranın getirisi merak konusu oldu.
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faiz Oranları Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutma kararı sonrası bankalar, mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarında değişikliğe gitti. Vadeler bazında bankaların sunduğu ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:
1 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54,01
3 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 60,16
6 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 52,10
1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 50,96
1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda ise faiz oranı yüzde 36,37 olarak belirlendi.
Bu oranlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor ve müşteri profiline, hesap türüne göre farklı teklifler sunulabiliyor. Ancak genel olarak bu oranlar, TCMB'nin düzenli olarak açıkladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını yansıtıyor.
500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Getiri: 21 bin 896 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 896 lira
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 21 bin 490 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 21 bin 85 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 85 lira
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 21 bin 490 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 18 bin 499 lira
Vade Sonu Tutar: 518 bin 499 lira
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 20 bin 274 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 17 bin 3 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 3 lira
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Getiri: 17 bin 387 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 lira
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Getiri: 17 bin 841 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 841 lira
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Getiri: 15 bin 770 lira
Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 20 bin 679 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 679 lira
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Getiri: 16 bin 219
Vade Sonu Tutar: 516 bin 219 lira
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 19 bin 463 lira
Vade Sonu Tutar: 519 bin 463 lira
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 20 bin 274 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira