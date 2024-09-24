500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faiz Oranları Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutma kararı sonrası bankalar, mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarında değişikliğe gitti. Vadeler bazında bankaların sunduğu ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:

1 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54,01

3 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 60,16

6 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 52,10

1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 50,96

1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda ise faiz oranı yüzde 36,37 olarak belirlendi.

Bu oranlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor ve müşteri profiline, hesap türüne göre farklı teklifler sunulabiliyor. Ancak genel olarak bu oranlar, TCMB'nin düzenli olarak açıkladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını yansıtıyor.

500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?