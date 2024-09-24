500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen faiz kararı sonrasında bankalar harekete geçti. Mevduat faizlerinde yarış kızışırken, kenarda birikimleri olanlar 500 bin liranın aylık getirisini araştırmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak geldiği için ekonomi çevrelerinde büyük bir sürpriz yaratmadı. Ancak, bankaların mevduat faiz oranları bu kararla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Özellikle farklı vadeler için sunulan faiz oranları ve 32 günlük vadeli hesaplarda 500 bin lira ile 1 milyon liranın getirisi merak konusu oldu.

1 5
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi - Resim: 2

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faiz Oranları Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutma kararı sonrası bankalar, mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarında değişikliğe gitti. Vadeler bazında bankaların sunduğu ortalama faiz oranları şu şekilde sıralandı:

1 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54,01
3 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 60,16
6 aya kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 52,10
1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 50,96
1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda ise faiz oranı yüzde 36,37 olarak belirlendi.

Bu oranlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor ve müşteri profiline, hesap türüne göre farklı teklifler sunulabiliyor. Ancak genel olarak bu oranlar, TCMB'nin düzenli olarak açıkladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını yansıtıyor.

500 Bin TL ve 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

2 5
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi - Resim: 3

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Getiri: 21 bin 896 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 896 lira

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 21 bin 490 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 21 bin 85 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 85 lira

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 21 bin 490 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 18 bin 499 lira

Vade Sonu Tutar: 518 bin 499 lira

3 5
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20 bin 274 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 17 bin 3 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 3 lira

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Getiri: 17 bin 387 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 lira

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Getiri: 17 bin 841 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 841 lira

4 5
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankalar Peş Peşe Oranları Güncelledi - Resim: 5

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Getiri: 15 bin 770 lira

Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 20 bin 679 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 679 lira

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Getiri: 16 bin 219

Vade Sonu Tutar: 516 bin 219 lira

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 19 bin 463 lira

Vade Sonu Tutar: 519 bin 463 lira

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20 bin 274 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira

5 5