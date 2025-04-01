500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu

Bankalar, 1 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve piyasalardaki hareketlilik, faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Peki, 500 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi hangi bankada ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları…