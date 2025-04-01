500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu
Bankaların mevduat faizlerindeki artışlar sürüyor. 500 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi artarken, en yüksek faizi veren bankalar listelendi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, 1 Nisan itibarıyla mevduat faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve piyasalardaki hareketlilik, faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Peki, 500 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi hangi bankada ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları…
EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?
QNB Finansbank: %47,5 faiz oranıyla 17.699 TL net kazanç sağlıyor.
Türkiye Finans ve ING: %47 faiz oranıyla 17.512 TL getiri sunuyor.
Akbank, TEB, DenizBank: %46 faizle 17.140 TL kazanç sağlıyor.
Garanti BBVA: %45 faiz oranıyla 16.767 TL net getiri sunuyor.
İş Bankası: %39,5 faiz oranıyla 14.718 TL kazanç sağlıyor.
Yapı Kredi: %38,5 faizle 14.345 TL getiri sunuyor.
Vakıf Katılım: %35,24 faiz oranıyla 13.131 TL net kazanç sağlıyor.