500 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Duyuruldu

500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi oranı olan yüzde 56 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

100 bin TL'nin aylık getirisi 4 bin 136 TL,

250 bin TL'nin aylık getirisi 10 bin 340 TL,

500 bin TL'nin aylık getirisi 20 bin 680 TL olarak gerçekleşiyor.