500 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi: Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Duyuruldu
2024'ün son iki haftasına girilirken, yıl sonu kampanyalarının etkisiyle mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, bilanço dönemine hazırlık amacıyla mevduat faizlerini yüksek seviyede tutarken, faiz oranları bazı bankalarda yüzde 56'ya kadar yükseldi.
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz haftalarda yüzde 44-49 bandına gerileyen mevduat faiz oranları, TCMB'nin 26 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi tekrar yükseliş trendine girdi. Bankalar, artan rekabet ve yıl sonu bilanço düzenlemeleri nedeniyle mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerinde tutmaya devam ediyor.
BANKALARIN MEVDUAT ORANLARI DEĞİŞTİ
Bu hafta itibarıyla bazı bankalarda mevduat faiz oranları şu seviyelere ulaştı:
ON Dijital: %56 (500 bin TL’ye kadar)
Anadolu Bank: %55 (1-90 gün vade)
TEB: %53 (Marifetli Hesap)
Alternatif Bank: %53 (VOV Hesap)
Fibabanka: %53 (Kiraz Hesap)
Odea Bank: %52 (Oksijen Hesap)
ING Bank: %52 (Turuncu Hesap)
Türkiye Finans: %52 (Kâr Payı)
DenizBank: %51
Getir Finans: %51
Akbank: %50
QNB Finansbank: %50
500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Bankaların sunduğu en yüksek mevduat faizi oranı olan yüzde 56 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:
100 bin TL'nin aylık getirisi 4 bin 136 TL,
250 bin TL'nin aylık getirisi 10 bin 340 TL,
500 bin TL'nin aylık getirisi 20 bin 680 TL olarak gerçekleşiyor.