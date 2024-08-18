50 Yıllık Tekstil Devi Resmen İflas Etti! 50 Milyon Dolar Borca Battı

The M Den'in sahibi Scott Hirth, 16 Ağustos'ta iflas başvurusunun yapıldığını ve şirketin potansiyel satışına yönelik sürecin başladığını duyurdu. Hirth'in yönetimindeki Heritage Collegiate Apparel şirketi, Michigan Üniversitesi atletizm bölümünün resmi ürün tedarikçisi olarak biliniyordu.

Şirketin iflas haberi, mağaza kapatmaları, yasal anlaşmalar ve diğer mali sorunların kamuoyuna açıklanmasının ardından gündeme geldi. Scott Hirth, yaptığı açıklamada, "Satışın hızla sonuçlanmasını ve yakında duyurulmasını umuyoruz. Sadık müşterilerimize 50 yıl boyunca verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Üniversiteye hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem