50 Yıllık Teknoloji Devi Battı! Şirket Milyarlarca Dolar Kaybetti
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel, 2024 yılı Ağustos ayında açıklanan mali raporun ardından büyük bir çöküş yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıl başından bu yana hisseleri yaklaşık yüzde 60 değer kaybeden şirket, milyarlarca dolarlık zarar açıkladı. Teknoloji sektörünün dev ismi, finansal sıkıntılarla boğuşurken çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkardı. Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, Qualcomm'a satılacağı yönündeki iddialar da sektörde büyük yankı uyandırdı. Eğer bu satış gerçekleşirse, teknoloji dünyası en büyük birleşmelerden birine tanık olacak.
Intel, Covid-19 pandemisi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ancak bu geçici yükseliş, sonrasında büyük bir düşüşle yer değiştirdi. Şirket, küresel çip üretim zincirini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ancak bu yatırım, şirketin mali tablosuna ağır bir yük getirdi ve Intel, dökümhane projesinde milyarlarca dolar zarar açıkladı.
Intel’in zorlu sürecinde en büyük rakipleri Nvidia, AMD ve TSMC gibi şirketler hızla öne çıkmaya başladı. Özellikle Nvidia, yapay zeka teknolojilerine yönelik geliştirdiği çiplerle pazarda büyük bir hakimiyet kurdu. Nvidia, yapay zekanın yükselişini öngörerek bu alana önemli yatırımlar yaptı ve pazarda lider konuma geldi. Şirketin geliştirdiği çipler, yapay zeka teknolojilerinin hızlandırılmasında kritik bir rol üstlendi.
Intel'in bu süreçte yaşadığı finansal sıkıntılar, şirketin geleceği konusunda büyük soru işaretleri yaratırken, sektörde yaşanan rekabetin giderek daha da sertleşeceği tahmin ediliyor.