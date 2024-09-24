50 Yıllık Teknoloji Devi Battı! Şirket Milyarlarca Dolar Kaybetti

Intel, Covid-19 pandemisi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ancak bu geçici yükseliş, sonrasında büyük bir düşüşle yer değiştirdi. Şirket, küresel çip üretim zincirini genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ancak bu yatırım, şirketin mali tablosuna ağır bir yük getirdi ve Intel, dökümhane projesinde milyarlarca dolar zarar açıkladı.

Intel’in zorlu sürecinde en büyük rakipleri Nvidia, AMD ve TSMC gibi şirketler hızla öne çıkmaya başladı. Özellikle Nvidia, yapay zeka teknolojilerine yönelik geliştirdiği çiplerle pazarda büyük bir hakimiyet kurdu. Nvidia, yapay zekanın yükselişini öngörerek bu alana önemli yatırımlar yaptı ve pazarda lider konuma geldi. Şirketin geliştirdiği çipler, yapay zeka teknolojilerinin hızlandırılmasında kritik bir rol üstlendi.

Intel'in bu süreçte yaşadığı finansal sıkıntılar, şirketin geleceği konusunda büyük soru işaretleri yaratırken, sektörde yaşanan rekabetin giderek daha da sertleşeceği tahmin ediliyor.