50 Milyon Liralık Dev Türk Şirket İflasın Eşiğinde! Son Viraja Girildi
Bursa'da faaliyet gösteren ve zorlu süreçle birlikte konkordato ilan eden 50 milyon liralık dev firma için son karar verildi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’da faaliyet gösteren, 50 milyon TL sermayeli Aktanoğulları Geri Dönüşüm İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato talebi kabul edildi.
Finansal açıdan zor günler geçiren Aktanoğulları Geri Dönüşüm İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yeniden yapılandırarak mali istikrarını sağlamak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunmuştu.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Mahkeme daha önce şirkete geçici konkordato süresi vermişti. Son kararında ise şirkete 1 yıllık kesin konkordato mühleti tanıyarak borçlarını düzenlemesi için süre sağladı. Konkordato süreci, 6 Kasım 2024 itibarıyla geçerli olacak şekilde başladı. Bu süreçte konkordato komiseri Nesrin Beşe görevine devam edecek.