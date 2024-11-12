50 Milyon Liralık Dev Türk Şirket İflasın Eşiğinde! Son Viraja Girildi

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme daha önce şirkete geçici konkordato süresi vermişti. Son kararında ise şirkete 1 yıllık kesin konkordato mühleti tanıyarak borçlarını düzenlemesi için süre sağladı. Konkordato süreci, 6 Kasım 2024 itibarıyla geçerli olacak şekilde başladı. Bu süreçte konkordato komiseri Nesrin Beşe görevine devam edecek.