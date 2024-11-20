50 Bin Kişi İşsiz Kaldı, Binlerce Fabrika Kapandı: Hızla Büyüyen Alışveriş Platformuna Tepkiler Büyüyor
Çin merkezli çevrimiçi alışveriş platformu Temu, uygun fiyatlı ürünleri ve yoğun reklam kampanyalarıyla küresel pazarda hızla büyümeye devam ederken, Güneydoğu Asya’da yerel ekonomileri olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tayland’da yalnızca son bir yılda yaklaşık 2 bin fabrika kapanırken, bu durumun sonucu olarak 50 binden fazla kişi işsiz kaldı.
YEREL TİCARET BASKI ALTINDA
Temu’nun sunduğu düşük fiyatlar, özellikle yerel işletmeler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çin'den ithal edilen uygun fiyatlı ürünler, yerel üreticilerin fiyat rekabetinde geride kalmasına yol açıyor. Örneğin, Taylandlı oyuncak üreticisi Taksa Toys’un yöneticisi Poom Chotikavan, "Çin malı ucuz ürünler nedeniyle ülkedeki birçok tedarikçi ve üretici büyük zarar gördü" diyerek sektörün karşı karşıya olduğu krizi dile getirdi.
Temu’nun Endonezya’da 3 dolara sattığı dokuma çantalar gibi ürünlerin, yerel işletmelerin 18 dolara sunduğu benzer ürünlerle kıyaslanamaz derecede ucuz olması, küçük işletmelerin rekabet gücünü tamamen ortadan kaldırıyor.
ENDONEZYA VE VİETNAM'DAN ÖNLEMLER
Yerel işletmeleri koruma amacıyla Endonezya hükümeti, geçtiğimiz yıl Temu’yu uygulama mağazalarından kaldırdı. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında e-ticareti sınırlandıran düzenlemeler getirildi ve vergiler artırıldı. TikTok Shop gibi platformlar bu değişikliklere uyum sağlarken, Temu’nun bu engellere rağmen büyümeye devam etme kararlılığı dikkat çekiyor.
Benzer bir adım da Vietnam’dan geldi. Vietnam hükümeti, Temu’nun yanı sıra Çin merkezli bir diğer alışveriş platformu Shein için ülkede faaliyet yasağı getirme ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.
ÇİN EKONOMİSİYLE BAĞLANTILI BÜYÜME
Temu’nun Güneydoğu Asya’daki hızlı yükselişi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ile doğrudan bağlantılı. Çin iç pazarında azalan taleple birlikte, üreticiler stok fazlasını eritmek amacıyla ürünlerini düşük fiyatlarla dış pazarlara yönlendirdi. Temu, bu süreci iyi değerlendirerek 2023’te Filipinler ve Malezya gibi ülkelerde faaliyete geçti, ardından Tayland, Brunei ve Vietnam’a genişleme hamleleri yaptı.
YEREL TEPKİLER ARTIYOR
Temu’nun agresif büyüme stratejileri, yerel ekonomilerde yarattığı baskının yanı sıra tüketici ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, bu modelin uzun vadede yerel ticaret üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Temu, bir yandan hükümetlere "Kurallara uyarız ama faaliyetlerimize devam ederiz" mesajı verirken, diğer yandan yerel işletmelerin ve üreticilerin direnişiyle karşı karşıya. Platformun düşük fiyat politikası ve genişleme stratejileri, özellikle Güneydoğu Asya pazarında süregelen tartışmaların odağında yer alıyor.