50 Bin Kişi İşsiz Kaldı, Binlerce Fabrika Kapandı: Hızla Büyüyen Alışveriş Platformuna Tepkiler Büyüyor

ENDONEZYA VE VİETNAM'DAN ÖNLEMLER

Yerel işletmeleri koruma amacıyla Endonezya hükümeti, geçtiğimiz yıl Temu’yu uygulama mağazalarından kaldırdı. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında e-ticareti sınırlandıran düzenlemeler getirildi ve vergiler artırıldı. TikTok Shop gibi platformlar bu değişikliklere uyum sağlarken, Temu’nun bu engellere rağmen büyümeye devam etme kararlılığı dikkat çekiyor.

Benzer bir adım da Vietnam’dan geldi. Vietnam hükümeti, Temu’nun yanı sıra Çin merkezli bir diğer alışveriş platformu Shein için ülkede faaliyet yasağı getirme ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.