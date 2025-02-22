5 Yıldır Yükseliyordu, Bu Sene de Yüzde 75 Zam! O İki Şehir İstanbul'u da İkiye Katladı: Konut Aidatlarında Vahim Tablo

Konut aidatları 2025 yılında da ev sahipleri ve kiracıların canını sıkacak. Aidat artışları yüzde 45’i bularak enflasyonun da asgari ücret zammının da üzerine çıktı. Yer yer yüzde 75'lere dayandı. İstanbul en dikkat çeken şehirlerin başında gelirken artışlar ortalama yüzde 48’i işaret etti. Sektör temsilcileri artışın 5 yıldır kesintisiz devam ettiğini söylerken en büyük nedenin ise enerji fiyatları olduğunu dile getiriyor. Peki konut aidatlarında düşüş başlayacak mı? İşte haberin detayları…

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5 Yıldır Yükseliyordu, Bu Sene de Yüzde 75 Zam! O İki Şehir İstanbul'u da İkiye Katladı: Konut Aidatlarında Vahim Tablo

Yeni yılın gelmesi ile konut sitelerinde aidat tarifeleri de yeniden belirlendi. Ocak ve Şubat aylarında toplanan genel kurulların ardından 2025 yılına ait aidat rakamları da netleşmeye başladı. Türkiye genelinde markalı konut projelerine yönelik yapılan araştırmalar özellikle büyükşehirlerde aidatlarda ciddi artışlar yaşandığını gözler önüne serdi.

Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, TSKB Gayrimenkul Değerlendirme tarafından hazırlanan raporda Türkiye genelinde 10 büyükşehir ilçe bazında incelendi ve aidat artışının ortalama yüzde 45 seviyesinde olduğu görüldü. Bu oran, yüzde 44,38 seviyesinde olan yıllık enflasyon ve yüzde 30 olan asgari ücret artışını geçti.

5 Yıldır Yükseliyordu, Bu Sene de Yüzde 75 Zam! O İki Şehir İstanbul'u da İkiye Katladı: Konut Aidatlarında Vahim Tablo - Resim : 1

ENFLASYONU DA EZDİ GEÇTİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, son yıllarda aidatlarda yaşanan keskin yükselişin arkasında artan enerji maliyetlerinin ve yönetim giderlerinin olduğunu söyledi. Özellikle asgari ücrete yapılan zamların aidatlara doğrudan yansıdığını dile getiren Kolcuoğlu, bu yıl enflasyonun da üzerinde artışlar olduğunu söyledi.

5 YILDIR SOLUKSUZ ARTIYOR

Aidatların son 5 yıldır yükselişini kesintisiz sürdürdüğünü belirten sektör temsilcisi, “Özellikle kiracılar için aidatlar, artık kira bedelleri kadar önemli bir gider kalemi haline geldi” ifadelerini kullandı. Kolcuoğlu aynı zamanda, henüz bir normalleşme eğiliminin de gözlemlenmediğini vurguladı.

5 Yıldır Yükseliyordu, Bu Sene de Yüzde 75 Zam! O İki Şehir İstanbul'u da İkiye Katladı: Konut Aidatlarında Vahim Tablo - Resim : 2

İSTANBUL’DA AİDATLAR KİRALARIN YÜZDE 10’UNA DENK

Aidatlarda en göze çarpan şehir ise İstanbul. Şehir merkezindeki rezidans projelerinde aidatların kira bedellerinin yüzde 10-15’ine ulaştığı görülüyor. Markalı konut projelerinde bu oran yüzde 7-10, villa tipi sitelerde ise yüzde 5-10 seviyelerinde seyrediyor. Diğer büyükşehirlerde ise kira bedelleri İstanbul’a göre nispeten daha düşük kaldı.

5 Yıldır Yükseliyordu, Bu Sene de Yüzde 75 Zam! O İki Şehir İstanbul'u da İkiye Katladı: Konut Aidatlarında Vahim Tablo - Resim : 3

İŞTE ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

  • İstanbul’da ortalama aidat artış oranı yaklaşık yüzde 48 seviyelerinde. Markalı konut projelerinin yoğunlukta olduğu ilçelerde bu oran yüzde 60’a kadar yükselebiliyor.
  • Ankara’da konutların ısınma giderlerinin yüksek olmasının da etkisiyle bazı sitelerde aidat artışlarında yüzde 60 seviyeleri görülebiliyor.
  • Bursa’da ortalama aidat artışı İstanbul’la benzer seviyede, yaklaşık yüzde 45 oldu.
  • Son yıllarda lüks sitelerin çoğaldığı Adana ve Gaziantep gibi illerde aidatlarda yüzde 60-75 aralığında artışlar olduğu görüldü.
  • Konya gibi aidatların nispeten düşük olduğu illerde de artış oranları yüksek seyrediyor.
  • Yaz dönemlerinde sezonluk nüfus artışının yaşandığı bölgelerden Antalya’da daha sınırlı bir artış görülürken, Muğla’da aidatlar yüzde 58 yükseldi.
  • Antalya ile benzer şekilde İzmir’de de aidatların sınırlı bir artış gösterdiği söylenebilir. Söz konusu bölgelerde sezonluk nüfus artışlarının yaşanması, aidat zamlarının haziran ve temmuz aylarında gerçekleşmesine neden oluyor.

Kaynak: Posta Gazetesi

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