5 Yılda 1 Kez Hasat Ediliyor: Kilosu 1.500 TL'ye Satılıyor! Toplayan Köşeyi Dönüyor
Tam bir enerji kaynağı olan ve 5 yılda 1 kez hasat edilen sedir balı bu yıl yüksek verimle toplandı. Sağlık açısından pek çok faydası olan sedir balının kilosu 1.500 TL'ye satılıyor, toplayan köşeyi dönüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de, iklim koşullarına bağlı olarak 5 yılda 1 kez hasat edilen sedir balının bu yılki hasadı gerçekleştirildi. Arıcıların büyük emekle ürettiği ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu özel balın kilosu 1.500 TL'ye satılıyor.
Mersin, Türkiye’de arıcılık alanında ilk beşte yer alırken, arıcılar üretim sürecine sıfır rakımda başlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Toros Dağları’na çıkan üreticiler, yaklaşık 1.800 metre yükseklikte milyonlarca arının bal üretimine başlamasını sağladı. Bölgede bulunan 100 binden fazla kovanda gerçekleştirilen üretimle, sedir balının nadir yıllarda verimli şekilde elde edildiği belirtildi.
FİYATI 1500 TL'YE SATILIYOR
Bu yılki hasadın bereketli geçtiğini ifade eden arıcılar, sedir balının kilogram fiyatının yaklaşık bin 500 TL civarında olduğunu aktardı. Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çeken bu balın, bağışıklık sistemini desteklediği ve doğal bir enerji kaynağı olduğu vurgulandı.
Mersinli arıcı Celal Çay, sedir balının bağışıklığı güçlendirdiğini ve karaciğer ile akciğer sağlığına katkı sağladığını belirterek, bu nedenle talebin her geçen gün arttığını söyledi. Çay, her yıl üretim yapmak istediklerini ancak bu balın yalnızca belirli iklim şartlarında oluştuğunu ifade etti.
YURT DIŞINDAKİ TALEPLERE YETİŞEMİYOR
Geçtiğimiz yıl Hollanda’dan gelen talepleri karşılayamadıklarını belirten Çay, bu yıl verimin yüksek olması sayesinde ihracatın gerçekleşeceğini dile getirdi. Hollanda başta olmak üzere, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’ya sedir balı göndermeyi hedeflediklerini aktardı.
5 YILDA BİR HASAT EDİLİYOR
Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise küresel iklim değişikliği ve kuraklığın arıcılığı zorlaştırdığını, ancak bu yılın sedir balı üretimi açısından verimli geçtiğini söyledi. "Bazen 2-3 yılda, bazen 5 yılda bir hasat edilebilen bu değerli bal, bu yıl arıcılarımız için umut kaynağı oldu. Üretimde ciddi bir artış yaşanıyor ve bu da bizleri oldukça sevindiriyor" dedi.
SEDİR BALININ FAYDALARI NELERDİR?
İçeriğindeki bileşenler sayesinde iltihap önleyici etkilere sahip olabilir.
Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkileri olduğu düşünülüyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bilimsel veriler bulunuyor.
Ciltteki yaraların iyileşmesine ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.