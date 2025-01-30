5 Yılda 1 Kez Hasat Ediliyor: Kilosu 1.500 TL'ye Satılıyor! Toplayan Köşeyi Dönüyor

Mersinli arıcı Celal Çay, sedir balının bağışıklığı güçlendirdiğini ve karaciğer ile akciğer sağlığına katkı sağladığını belirterek, bu nedenle talebin her geçen gün arttığını söyledi. Çay, her yıl üretim yapmak istediklerini ancak bu balın yalnızca belirli iklim şartlarında oluştuğunu ifade etti.

YURT DIŞINDAKİ TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Geçtiğimiz yıl Hollanda’dan gelen talepleri karşılayamadıklarını belirten Çay, bu yıl verimin yüksek olması sayesinde ihracatın gerçekleşeceğini dile getirdi. Hollanda başta olmak üzere, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’ya sedir balı göndermeyi hedeflediklerini aktardı.