5 Yıl Boyunca Aylık 11 Bin 500 Lira Ödeme Yapılacak: Bu Şartı Karşılayanlar Yaşadı!
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Torba yasa kapsamında çocuk destek ödemeleri de ele alınacak. Düzenlemenin detayları merak edilirken, çocuk sahibi ailelere 5 yıl boyunca destek ödemesi yapılması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM'nin bu haftaki gündeminde torba yasa teklifinin görüşmeleri yer alacak. Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle ertelenen düzenlemeler, bu hafta masaya yatırılacak. Yeni düzenleme kapsamında çocuğu olan ailelere belirli sürelerle ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu destek ödemeleri şu şekilde olacak:
5 YIL BOYUNCA 11 BİN 500 TL VERİLECEK
İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak.
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL destek verilecek.
Üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin TL ek ödeme sağlanacak.
Üç çocuğu olan bir aileye toplamda 6.500 TL aylık destek ödenecek.
Dört çocuğu olan bir ailede ise destek miktarı 11.500 TL'ye kadar çıkacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. Daha önce doğan çocuklar bu destekten faydalanamayacak. Ödemeler, çocuk beş yaşına gelene kadar devam edecek.
Torba yasa teklifinin TBMM'den geçmesi halinde, çocuk sahibi aileler için sunulan bu mali destek 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.