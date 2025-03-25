5 Yıl Boyunca Aylık 11 Bin 500 Lira Ödeme Yapılacak: Bu Şartı Karşılayanlar Yaşadı!

5 YIL BOYUNCA 11 BİN 500 TL VERİLECEK

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL destek verilecek.

Üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin TL ek ödeme sağlanacak.

Üç çocuğu olan bir aileye toplamda 6.500 TL aylık destek ödenecek.

Dört çocuğu olan bir ailede ise destek miktarı 11.500 TL'ye kadar çıkacak.