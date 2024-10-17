5 Yeni Değişiklik! Hem Emekli Maaşı Hesaplaması Reformu Hem İkinci Emeklilik: 1999, 2000, 2008… SGK’da Bu Tarihlere Dikkat!

PRİM GÜN SAYISI ARTIK DAHA ÖNEMLİ OLACAK

Yeni sistemle birlikte, emekli maaşını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan gün sayısının etkisi artacak. Daha fazla prim ödeyip, daha çok gün çalışanlar daha yüksek maaş alabilecek. Ancak prim ödemelerinin miktarı da önemli bir rol oynayacak; sadece fazla günü olan, asgari ücretle çalışan biri yüksek maaş beklentisine giremeyecek.