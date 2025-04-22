5 Şirketten Yatırımcılara Temettü Sürprizi! Ödeme Tarihleri Belli Oldu...
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren bazı şirketler, 2024 yılı karlarından nakit temettü dağıtımı için kolları sıvadı. Yatırımcılar için önemli bir gelir kapısı olan temettü ödemelerine ilişkin takvim netleşiyor. Bazı şirketler genel kurul onayını beklerken, kimileri ödeme tarihlerini şimdiden açıkladı. Yüksek kar payı oranlarıyla öne çıkan bu ödemeler, özellikle yaz aylarında yatırımcıların yüzünü güldürecek. Peki, hangi şirketler temettü dağıtacak? İşte detaylı temettü takvimi...
2024 yılı finansal sonuçlarını paylaşan Borsa İstanbul şirketleri, temettü kararlarını peş peşe duyuruyor. Hisse senedi yatırımcılarının büyük ilgi gösterdiği temettü ödemeleri, piyasada hareketliliği artırıyor. Büyük holdinglerden dikkat çeken halka açık şirketlere kadar 5 firma, 2024 karlarından nakit kar payı dağıtımı yapacağını açıkladı. Ödeme tarihleri ve miktarları şekillenirken, bazı şirketlerde kararların genel kurul onayı sonrası kesinleşmesi bekleniyor.
HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK?
ANADOLU GRUBU
AG Anadolu Grubu Holding, 2024 yılı itibarıyla 5,2 milyar TL net kar elde etti. Şirket, genel kurulda aldığı kararla hisse başına 4,36 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Temettü ödemeleri, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.
EFOR ÇAY
Efor Çay, 2024 yılı karından hisse başına net 0,12 TL temettü dağıtma kararı aldı. Şirketin açıkladığı takvime göre, temettü ödemeleri 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
KONTROLMATİK
Kontrolmatik, 2024 yılı kârından hisse başına net 0,026 TL temettü ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket tarafından belirlenen takvime göre temettü dağıtımı 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.
KUZEY BORU
Kuzey Boru, 2024 yılı kârı doğrultusunda hisse başına net 1,10 TL temettü dağıtımı teklifinde bulundu. Söz konusu ödemenin 26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanırken, temettü kararı genel kurul onayına sunulacak.
ŞEKERBANK
Şekerbank, hisse başına net 0,0425 TL nakit temettü dağıtımı planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Temettü kararının kesinleşmesi ise 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında netlik kazanacak. Yatırımcılar, temettü gelişmelerinin hisse değerlerine yansımasını yakından izlerken, şirketten yapılacak yeni açıklamalar piyasada merakla bekleniyor.