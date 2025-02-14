5 Saatte Yapılıyor, Tanesi 1500 TL'ye Satılıyor! Alan Hiç Pişman Olmuyor

YAPIMI TAM 5 SAAT SÜRÜYOR

Geçmişe özlem duyanların yün yorganlara ilgi gösterdiğini ifade eden Şentorun, "Geçmişten günümüze gelen bir kültür olduğu için seviliyor. Eskiye doğru bir yönelme var. Bir yorganın yapımı 5 saat sürüyor. Müşteriler bu yorganlarla daha iyi uyuduğunu ve daha çok ısındığını söylüyorlar. Kış geldiği için özel siparişlerimiz oldukça artıyor" şeklinde konuştu.