5 Saatte Yapılıyor, Tanesi 1500 TL'ye Satılıyor! Alan Hiç Pişman Olmuyor
Geçmişte her evde bulunan yün yorganlar, günümüzde de popülerliğini koruyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan içleri kuzu yünüyle doldurulan yorganların yapımı tam 5 saat sürüyor, fiyatları bin ila bin 500 arasında değişiyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte yün yorganlara olan ilgi arttı. Özellikle uyku sağlığına önem verenlerin tercih ettiği yün yorganlar, ustaların el emeğiyle yeniden hayat buluyor.
Kuzu yünüyle doldurulan yorganlar, yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucunda kullanıma hazır hale geliyor. Geçmişte her evde bulunan yün yorganlar, günümüzde de popülerliğini koruyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi olan bu yorganlar, özel siparişle üretiliyor ve fiyatları 1000 ila 1500 lira arasında değişiyor.
BİR TANESİNİN FİYATI 1500 TL'YE SATILIYOR
Yarım asırdır yorgancılık yapan Ekrem Şentorun, soğukların başlamasıyla birlikte siparişlerin arttığını belirtiyor. Uyku sağlığına dikkat edenlerin yün yorgan tercih ettiğini vurgulayan Şentorun, "Vücuda en sağlıklı yorgan, yün yorgandır. Belirli bir kitle hala yün yorgandan vazgeçmiyor. Uyku sağlığına dikkat edenler yün yorgan tercih ediyor. Yorgan ağır oldukça, insanın uykuya geçme süresi azalır. Yün yorgan terletmez. Kışın satışlarımız yaza göre artıyor diyebilirim. Yünlerimiz koyun yünüdür. Merinos koyun tüyü kullanıyoruz. Fiyatlar bin ila bin 500 arasında değişiyor" dedi.
YAPIMI TAM 5 SAAT SÜRÜYOR
Geçmişe özlem duyanların yün yorganlara ilgi gösterdiğini ifade eden Şentorun, "Geçmişten günümüze gelen bir kültür olduğu için seviliyor. Eskiye doğru bir yönelme var. Bir yorganın yapımı 5 saat sürüyor. Müşteriler bu yorganlarla daha iyi uyuduğunu ve daha çok ısındığını söylüyorlar. Kış geldiği için özel siparişlerimiz oldukça artıyor" şeklinde konuştu.