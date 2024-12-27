5 Milyon 413 Bin Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Kaçıran Yandı
2016 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre yeniden uzatıldı. Peki ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenme son tarihini 31 Temmuz 2025 olarak açıkladı. Henüz ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar için süreç ve gerekli belgelerle ilgili bilgiler güncellendi.
SÜRE TEMMUZA KADAR UZATATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen sürenin uzatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak sürenin 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını belirtti.
5 MİLYON 413 BİN 148 ESKİ EHLİYET BULUNUYOR
Şu anda 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesi bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara işlemlerini zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.
Ehliyet yenileme randevuları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattı aracılığıyla alınabiliyor. Gerekli evrakları hazırlayan ve yenileme ücretini ödeyen kişiler işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirecek kişiler için yenileme ücreti 13+2 TL olarak belirlendi. Ancak, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkılması durumunda, 12 bin 978 TL ceza uygulanacak.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor, ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir.)