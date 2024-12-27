5 Milyon 413 Bin Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor! Son Tarih Verildi, Kaçıran Yandı

5 MİLYON 413 BİN 148 ESKİ EHLİYET BULUNUYOR

Şu anda 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesi bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara işlemlerini zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.