5 Hisse Resmen Yasaklandı: Yatırım Yapan Başını taşlara Vuracak
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, beş hisseye yönelik önemli bir karar açıkladı.
Bu karara göre İz Yatırım Holding, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Denge Bilgisayar hisseleri için açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Söz konusu yasak, 25 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E, RUBNS.E, SAMAT.E ve SNGYO.E payları, 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 25 Eylül 2024 tarihine kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.
Bu karar, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Bu hisselere yatırım yapanların, piyasadaki bu sınırlamalardan kaynaklanan riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri tavsiye ediliyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.