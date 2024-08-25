5 Hisse Resmen Yasaklandı: Yatırım Yapan Başını taşlara Vuracak

Bu karara göre İz Yatırım Holding, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Denge Bilgisayar hisseleri için açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Söz konusu yasak, 25 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak.