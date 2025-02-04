5 Dönümle Başladı, Çanakkale'nin En Büyük İhracatçısı Oldu

Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Osman Okay, eğitimini tamamladıktan sonra bir ihracat firmasında beş yıl boyunca meyve plastonu sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra baba ocağı Lapseki’ye dönerek kendi üretim sürecini başlatma kararı aldı.

15 YILDA 120 DÖNÜME ÇIKARDI

Şeftali, nektarin, kiraz ve kayısı fidanı üretimiyle yola çıkan Okay, zamanla erik, elma, Trabzon hurması, ayva, nar ve armut gibi çeşitleri de üretimine ekleyerek yetiştirme alanını genişletti. 5 dönümle başladığı fidan üretimini son 15 yılda 120 dönüme çıkaran Okay, bugün Çanakkale’nin en büyük fidan ihracatçısı konumunda bulunuyor.