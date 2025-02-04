5 Dönümle Başladı, Çanakkale'nin En Büyük İhracatçısı Oldu
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 20 yıl önce 5 dönümlük arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Osman Okay, üretim sahasını ve ürün çeşitliliğini artırarak bölgenin en büyük fidan ihracatçılarından biri haline geldi.
Kaynak: AA
Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Osman Okay, eğitimini tamamladıktan sonra bir ihracat firmasında beş yıl boyunca meyve plastonu sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra baba ocağı Lapseki’ye dönerek kendi üretim sürecini başlatma kararı aldı.
15 YILDA 120 DÖNÜME ÇIKARDI
Şeftali, nektarin, kiraz ve kayısı fidanı üretimiyle yola çıkan Okay, zamanla erik, elma, Trabzon hurması, ayva, nar ve armut gibi çeşitleri de üretimine ekleyerek yetiştirme alanını genişletti. 5 dönümle başladığı fidan üretimini son 15 yılda 120 dönüme çıkaran Okay, bugün Çanakkale’nin en büyük fidan ihracatçısı konumunda bulunuyor.
ÜRETİMDE BÜYÜME, İHRACATTA REKOR
Bu yıl 300 bin adet meyve fidanı üreten Osman Okay, bunların 200 binini Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan ve Bulgaristan’a ihraç etmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedefleyen Okay, 2026 yılı için 500 bin meyve fidanı üretme hedefi koydu.
Meyve fidanı yetiştiriciliğine bölgedeki ihtiyacı karşılamak için başladığını anlatan Okay, "Lapseki, Türkiye’nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri ancak geçmişte bölgedeki fidan ihtiyacı il dışından karşılanıyordu. Bu açığı kapatmak için doğru çeşitlerle üretime başladım. 20 yıldır bu işi yapıyoruz ve son 15 yılda ihracata ağırlık verdik" dedi.
İHRACATTA BÜYÜME HEDEFİ
Bu yılın ilk ihracatını Tacikistan’a yapacağını belirten Okay, "2025’in ilk ihracat sevkiyatını hazırlıyoruz. Şubat ayının sonunda Bulgaristan’a sevkiyat gerçekleştireceğiz. Azerbaycan’a gönderilecek tırda 25 bin nektarin ve kiraz fidanı bulunuyor. İhracata ilk başladığımız yıllarda bir tırı bile dolduramıyorduk, bugün ise üretimimizin yüzde 70’ini yurt dışına satıyoruz" diye konuştu.
Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılarak bölgenin tanıtımına da katkı sağladıklarını vurgulayan Okay, ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25’lik bir artış yaşandığını belirtti.