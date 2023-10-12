5 bin liralık ikramiyeden EYT'liler de yararlanabilecek mi? İşte tüm merak edilenler!

EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek.