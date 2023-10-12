5 bin liralık ikramiyeden EYT'liler de yararlanabilecek mi? İşte tüm merak edilenler!
Emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeden halen çalışan emeklilerin faydalanamayacağı açıklanmıştı. Peki EYT'liler ikramiye alabilecek mi? İşte tüm merak edilenler...
Milyonlarca çalışmayan emekliye tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki EYT'liler de ikramiyeden yararlanacak mı?
Milliyet'in haberine göre, ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında 5 bin TL’lik ikramiye müjdesi verildi. İkramiye tek seferlik bir ikramiye, maaş zammı ya da seyyanen maaş tarzında olacak bir düzenleme değil.
Emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi sonrasında ara zam ihtimali ortadan kalkmış durumda. Şu anda emeklilerin üzerindeki enflasyonist baskıyı almak için tek seferlik 5 bin TL’lik ikramiye verildi.
5 BİN TL İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
5 bin TL’lik ikramiyeden tüm çalışmayan emekliler faydalanabilecek. SSK, Bağkur ve memur emeklileri faydalanabilecek. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler varsa yani kendileri için Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) yatırılıyorsa bu kişiler 5 bin TL’lik ikramiyeden yararlanamayacak.
DÜZENLEME KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR, HALİHAZIRDA ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI KAÇ?
Düzenleme 12 milyon kişiyi kapsıyor. Burada 12 milyon kişi 5 bin TL ikramiyeyi alabilecek.
İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
İkramiye kasım ayının 15’ine kadar hesaplara yatacak. Şu anda Meclis’e sevk edilmiş durumda. Meclis bunu kısa sürede kanuna bağlayıp tek seferlik ikramiye ödemesini emeklilere yansıtacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE YATACAK MI?
Dul ve yetim aylığı alanlarda ikramiye alabilecekler. Onlar da hisseleri oranında, dul ve yetim aylığı alacaklar.
EYT'LİLER DE İKRAMİYEDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?
EYT’liler de ikramiyeden yararlanacak.
MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT’LİLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?
Burada kanuna göre EYT’ye başvurmuş ancak hala kendilerine aylık bağlanmayanlara da ikramiye verilecek. BU kişilere geriye dönük bir ödeme yapılacak. Bu kapsamda olan EYT’lilerin bunu takip etmesi gerekiyor.
EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek.
İKRAMİYE TEK SEFER Mİ ÖDENECEK?
Emeklilere ikramiye tek sefer olarak hesaplara yatırılacak” (Kaynak: Milliyet)