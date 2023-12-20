5 bin liralık ikramiyede yeni gelişme: O tarihte çalışan emeklilerin hesabına para yatacak

Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin liralık ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Cumhuriyetin 100. yılında emeklilere, bir kereye mahsus 5 bin TL'lik bir ödeme gerçekleşmişti.

Bu ödemeler çalışan emeklileri kapsamazken çalışan emeklilere de ödeme yapılacağı belirtilmişti.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşulan torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin, önümüzdeki 27 Aralık Çarşamba günü yasalaştırılacağı kaydedildi.

Ödemeler 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli ikramiyelerini almış olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem