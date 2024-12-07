4b’den 4a’ya Geçerek Memur Olacaklar! Sözleşmeli Personele Yeni Düzenleme: Memur Maaşı ve İkramiyesi Artacak, Kolay Emekliliğin Yolu Açılıyor

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ DÜZENLENECEK

"Denetçilerin görev ve yetkileri" başlıklı hüküm de düzenleniyor. Buna göre, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını istemek; raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak; mevzuatla verilen görevleri yapmak; Kurul Başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapmak, denetçilerin görev ve yetkileri olacak.