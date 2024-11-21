4.780 TL'den Başlayacak, 8.707 TL’ye Kadar Çıkacak: Memur Zammı ile 1 Ocak'tan İtibaren...

Devletin ihtiyaç sahiplerine sağladığı sosyal yardımlar memur maaş zammı ile Ocak 2025’te artacak. Yeni zamlar yaşlılar, engelliler, hastalar ve aileler dahil 7’den 70’e birçok kesimin cebine dokunacak. Anketlerdeki enflasyon tahminleri doğrultusunda memur zammı oranının yüzde 10,86 ila yüzde 12,19 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda evde bakım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, SED yardımları ve hastalara nakdi yardımlarda yeni rakamlar belli oldu.