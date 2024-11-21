4.780 TL'den Başlayacak, 8.707 TL’ye Kadar Çıkacak: Memur Zammı ile 1 Ocak'tan İtibaren...
65 yaş aylığı, evde bakım parası, SED ödemeleri, engelli maaşı… Memur zammı 1 Ocak’tan itibaren hepsini değiştirecek. 4.780 liradan başlayacak 8.707 TL’ye kadar çıkacak. İşte kalem kalem yeni dönemde sosyal yardımlar…
Devletin ihtiyaç sahiplerine sağladığı sosyal yardımlar memur maaş zammı ile Ocak 2025’te artacak. Yeni zamlar yaşlılar, engelliler, hastalar ve aileler dahil 7’den 70’e birçok kesimin cebine dokunacak. Anketlerdeki enflasyon tahminleri doğrultusunda memur zammı oranının yüzde 10,86 ila yüzde 12,19 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda evde bakım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, SED yardımları ve hastalara nakdi yardımlarda yeni rakamlar belli oldu.
EVDE BAKIM PARASI
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere verilen evde bakım desteği ödemeleri şu anda 9.077 TL olarak uygulanıyor. Yukarıdaki zam oranlarına göre 2025’te yeni rakamların 10.063 – 10.184 TL arasında gelmesi bekleniyor.
ENGELLİ AYLIKLARI ÖDEMESİ
18 yaş altı engelli yakınlarına ve yüzde 40-69 arası engelli raporu olanlara şu an da 3.338 TL ödeme yapılıyor. Bu rakam yeni yılda 3.700-3744 TL bandına çıkacak.
65 YAŞ MAAŞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan ödemenin mevcut 4.181 TL’den 4.635 TL ile 4.691 TL’ye yükselebileceği öngörülüyor.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ (SED ÖDEMELERİ)
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere ödenen çocuk destekleri şöyle değişecek:
Okul öncesi çocuklar: 4.312 TL’den, 4.780 TL ile 4.832 TL seviyesine,
İlköğretim öğrencileri: 6.468 TL’den, 7.170 TL ile 7.256 TL seviyesine,
Ortaöğretim öğrencileri: 6.899 TL’den, 7.648 TL ile 7.740 TL seviyesine,
Yükseköğrenim öğrencileri: 7.761 TL’den, 8.604 TL ile 8.707 TL seviyesine çıkacak.