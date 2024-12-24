47 İlde Büyük Kampanya! TOKİ'den Uygun Fiyata Ev ve İşyeri Fırsatı

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

TOKİ'nin satışa sunduğu konut ve iş yerleri için başvuracak vatandaşların sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvurularda ikamet adresi ya da mevcut bir gayrimenkule sahip olup olmadığına dair herhangi bir ek koşul aranmamaktadır.