47 İlde Büyük Kampanya! TOKİ'den Uygun Fiyata Ev ve İşyeri Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde uygun fiyatlarla konut ve iş yeri satışına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın duyurusuna göre, satışlar 7 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek müzayede ile gerçekleştirilecek. Peki, başvuru şartları neler? Fiyatlar ve ödeme koşulları nasıl? İşte ayrıntılar...
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
TOKİ'nin satışa sunduğu konut ve iş yerleri için başvuracak vatandaşların sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Başvurularda ikamet adresi ya da mevcut bir gayrimenkule sahip olup olmadığına dair herhangi bir ek koşul aranmamaktadır.
Satışa sunulan konutlar 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı tiplerde tasarlanmıştır. Evlerin büyüklükleri 77 metrekareden başlayarak 207 metrekareye kadar değişiklik göstermektedir.
Konutlar İçin Ödeme Planı:
Peşinat: %25
Vade: 72 ay
İş Yerleri İçin Ödeme Planı:
Peşinat: %15
Vade: 60 ay
En uygun fiyatlı iş yerlerinin satış bedeli 280 bin TL'den başlıyor. Örneğin, 280 bin TL değerindeki bir iş yeri için 42 bin TL peşinat ödenmesi gerekmektedir. Kalan tutar ise aylık 3.967 TL taksitlerle 60 ay boyunca ödenebilir.
TOKİ'nin bu fırsatı, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor. Başvuruların detayları ve müzayede katılım şartlarına dair bilgiler TOKİ'nin resmi web sitesinde yer alıyor.