46 Yıllık Fabrikanın Üretim Makineleri Hurda Fiyatına Satıldı

Fabrikada çalışan 255 işçinin iş güvencesinin tehlikeye girdiğine dikkat çeken Birleşik Metal-İş Sendikası, makinelerin değerinin altında satılmasının hem vergi kaybına hem de kamu zararına yol açtığını vurguladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinde daha yüksek teklif sunan üretici firmaların dikkate alınmadığı belirtildi.