46 Yıllık Fabrikanın Üretim Makineleri Hurda Fiyatına Satıldı
Bilecik'te 1978 yılından bu yana otomotiv sektörüne jant üreten Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş., yaklaşık 400 üretim makinesini, piyasa değerinin çok altında bir bedelle hurdacıya sattı. Söz konusu makineler yaklaşık 1 milyon Euro karşılığında el değiştirirken, Birleşik Metal-İş Sendikası fabrikanın üretim gücünün bilinçli şekilde tasfiye edildiğini öne sürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Fabrikada çalışan 255 işçinin iş güvencesinin tehlikeye girdiğine dikkat çeken Birleşik Metal-İş Sendikası, makinelerin değerinin altında satılmasının hem vergi kaybına hem de kamu zararına yol açtığını vurguladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, satış sürecinde daha yüksek teklif sunan üretici firmaların dikkate alınmadığı belirtildi.
"FABRİKA HALA ÜRETİM YAPABİLECEK DURUMDA"
Birleşik Metal-İş Sendikası, Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş.'nin Almanya’daki ortağının iflas gerekçesiyle fabrikanın adım adım tasfiye edilmeye çalışıldığını savundu. Yapılan açıklamada, fabrikanın halen sipariş aldığı, üretim yaptığı ve faaliyetlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.
SENDİKADAN İNCELEME TALEBİ
Sendika, makinelerin satış sürecinin detaylı şekilde incelenmesini ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde satışın iptal edilmesini talep etti. Ayrıca fabrikanın üretime devam etmesi ve mevcut istihdamın korunması gerektiği belirtildi. İşçilerin haklarının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.
BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENECEK
Birleşik Metal-İş Sendikası, yaşanan gelişmelere karşı 9 Mayıs 2025 Cuma günü fabrika önünde Genel Başkan Özkan Atar ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapacak. Sendika, işçilerin ve fabrikanın geleceğinin korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.