4500 Liraya Tapu Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Arsa Kampanyası

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 200 bin TL peşinat ve aylık 4.543 TL taksitle arsa sahibi olma fırsatı sunuluyor. Toplamda 174 arsanın muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olarak belirlenirken, bu arsaların toplam büyüklüğü 6 milyon 957 bin 343 metrekareyi buluyor.