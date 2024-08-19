4500 Liraya Tapu Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Arsa Kampanyası
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde toplam 174 arsayı büyük bir kampanya ile satışa sundu. İşte satışa sunulan arsalarla ilgili tüm ayrıntılar...
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 200 bin TL peşinat ve aylık 4.543 TL taksitle arsa sahibi olma fırsatı sunuluyor. Toplamda 174 arsanın muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olarak belirlenirken, bu arsaların toplam büyüklüğü 6 milyon 957 bin 343 metrekareyi buluyor.
TOKİ'nin satışa çıkardığı arsalar arasında en dikkat çeken fırsatlardan biri, 48 ay vade ile 200 bin TL peşinat ve aylık 4.543 TL taksitle satışa sunulan arsa oldu. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu uygun fiyatlı arsa Kırşehir'in Boztepe Bağbaşı bölgesinde yer alıyor.
Satışa sunulan taşınmazlar için düzenlenecek açık artırma, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, internet üzerinden de 'www.emlakyonetim.com.tr' adresi aracılığıyla teklif verilebilecek.