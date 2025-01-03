450 Lirası Olan Arabayı Kapacak! Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Arabası Belli Oldu
Elektrikli araç sahibi olmayı planlayan ancak bütçesi kısıtlı olanlar için dikkat çeken bir alternatif olan Yuki Amy Lithium, hem uygun fiyatıyla hem de sunduğu özelliklerle dikkat çeken bu araç, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında en ekonomik seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransız üretimi Citroën Ami’nin yerli versiyonu olan Yuki Amy, birçok yönden farklılık sunuyor. 4 kişilik oturma kapasitesi ile Citroën Ami’den ayrılan araç, tasarımıyla da daha fazla otomobil hissi veriyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Maksimum Hız: 45 km/s
Menzil: 80-100 km arası
Fren Sistemi: Kampana yerine disk fren
Aydınlatma: LED farlar
Yuki Amy Lithium, sürüş konforu ve teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Araçta büyük bir multimedya ekranı bulunuyor ve bu ekran üzerinden Bluetooth bağlantısıyla müzik dinlenebiliyor. Ayrıca, merkezi kilit sistemi, otomatik dört cam, geri görüş kamerası ve klima gibi özellikler de kullanıcıya konforlu bir deneyim sunuyor.
FİYAT DETAYLARI
Yuki Amy Lithium’un nakit satış fiyatı 451.200 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, taksitli alımlarda fiyat 564.000 TL seviyesine kadar çıkıyor. Bu özellikleri ve fiyatı ile Yuki Amy, elektrikli otomobil pazarında uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Elektrikli araç sahibi olma hayali kuranlar için Yuki Amy Lithium, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle değerlendirilmeye değer bir seçenek.