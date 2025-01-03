450 Lirası Olan Arabayı Kapacak! Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Arabası Belli Oldu

Yuki Amy Lithium, sürüş konforu ve teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Araçta büyük bir multimedya ekranı bulunuyor ve bu ekran üzerinden Bluetooth bağlantısıyla müzik dinlenebiliyor. Ayrıca, merkezi kilit sistemi, otomatik dört cam, geri görüş kamerası ve klima gibi özellikler de kullanıcıya konforlu bir deneyim sunuyor.