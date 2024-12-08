450 Bin Lirası olan 2+1 Daire Sahibi olacak! TOKİ Dev Kampanyasını Açıkladı

KATILIM BEDELİ VE DETAYLAR NETLEŞTİ

Projenin başvuruları, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru için 2.000 TL ücret yatırılması gerekiyor. Satışa sunulan konutlar, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, fiyat aralığı 2.241.372 TL ile 2.682.262 TL arasında değişiyor. Peşinat oranı %25 olarak belirlenirken, 120 ay vade ve 14.008 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle ödeme yapılabilecek.