450 Bin Lirası olan 2+1 Daire Sahibi olacak! TOKİ Dev Kampanyasını Açıkladı
Türkiye genelinde ev sahibi olmayı kolaylaştıran TOKİ, gerçekleştirdiği projelerle birçok kişinin konut hayalini gerçeğe dönüştürüyor. 14 bin TL’den başlayan taksitlerle ve 120 ay vade seçeneği sunarak, daha fazla kişinin uygun şartlarda ev sahibi olmasına olanak tanıyor. Afyonkarahisar’daki yeni projede ise vatandaşlar, 458 bin TL peşinatla 2+1 ve 3+1 daireler satın alabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik yeni konut projesi ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren TOKİ, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde başlatacağı projeyle 20 teslimli konutu kura yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Uygun ödeme seçenekleri ile dikkat çeken proje, özellikle orta gelir grubundaki bireylere hitap ediyor.
KATILIM BEDELİ VE DETAYLAR NETLEŞTİ
Projenin başvuruları, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru için 2.000 TL ücret yatırılması gerekiyor. Satışa sunulan konutlar, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, fiyat aralığı 2.241.372 TL ile 2.682.262 TL arasında değişiyor. Peşinat oranı %25 olarak belirlenirken, 120 ay vade ve 14.008 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle ödeme yapılabilecek.
BU TARİHLERE DİKKAT
Kura çekilişi 8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve hak sahipleri bu çekilişle belirlenecek. Asil hak sahipleri, 16-17 Ocak 2025 tarihlerinde sözleşmelerini imzalarken, yedek hak sahipleri ise 22-23 Ocak 2025 tarihlerinde sözleşme imzalama fırsatı bulacak. Konut başvurusu yapacak vatandaşların, TOKİ’nin belirlediği kriterlere uygun olmaları gerekiyor. Özellikle, üzerine kayıtlı taşınmazı olmayan ve gelir şartlarını sağlayan bireyler başvuru yapabilecek.
HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK
Türkiye genelindeki projelerin yanı sıra, Eskişehir'e oldukça yakın bir bölgede TOKİ Bozüyük projesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Eskişehir'e en yakın TOKİ projesinin detayları...
TOKİ, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde başlattığı konut projesiyle uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunuyor. "Bilecik İli, Bozüyük İlçesi 340 Konut ve 8 Dükkan" projesi kapsamında, toplamda 36 konut, kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilecek.
TARİHLER BELLİ OLDU
Proje kapsamında, 27 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 daire, başvuru sürecinin ardından yapılacak kura ile sahiplerine verilecek. Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden veya e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşların, seçtikleri daire tipine göre 2000 TL başvuru ücreti ödemeleri gerekiyor. Kura çekilişi ise 5 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Asil hak sahipleri, 11-13 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayarak işlemleri tamamlayacak.