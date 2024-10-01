45 Yaşında Emekliliğe Veda! EYT Sonrası En Çok Kademeli Emeklilik Bekleyenler Tepkiliydi: Ak Parti’den Emeklilik Yaşı ve Maaşı Açıklaması

EYT ile milyonlarca kişi emekli olmuş en çok tartışılan konu ise bütçeye bindirdiği yük olmuştu. Hem emeklilik sisteminde dengeleri bozan hem de 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan kademeli emeklilik bekleyenler bu duruma tepki göstermişti.

"1 güne 17 yıl" çalışmak zorunda kalan milyonlarca kişi 23 yıldır çalışıp yaklaşık 9 bin prim günü olmasına rağmen emekli olamazken AK Parti’den emeklilik yaşına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli mesajlar verdi.

MAAŞ FARKINA DÜZENLEME

Meclis’in açılış töreni öncesinde konuşan Güler emekli maaşları için 2024 ve 2025 yılları arasında oluşacak farka ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “2024-25 yılı için bazı farklılıklar oluşacağına yönelik çalışma olduğu bilgisi geldi. Bazılarında ufak farklar olduğu söyleniyor. Rapor çıkarsa adil eşit düzenlemeyi hayata geçiririz” dedi.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Ortak bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yapan Güler, “Yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa değerlendireceğiz. 50’li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50’li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU’NDAN REFAH MESAJI

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, ‘2025 bütçesini Aralık ayında görüşeceğiz’ dedi. Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceklerine dikkat çeken Akbaşoğlu, ‘refah düzeyinin yükseldiği süreci yaşayacağız’ açıklamasını yaptı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLER NE İSTİYOR?

Kademeli emeklilik bekleyenlerin talepleri ise yaş şartının sigorta giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve mevcut 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması. Bazıları ise çalışmaya devam etme arzusunda ancak kademeli emeklilik uygulamasının hak tanımasını talep ediyorlar.