45 Günde Yapıyor, 30 Bin TL'ye Satıyor! Talep Yağıyor Ama Sadece İki Kişi Yapıyor
Malatya’da yaşayan 65 yaşındaki Doğan Koşal, 25 yılı aşkın süredir bağlama üretiyor. Yaklaşık 45 günde yaptığı bağlamaları 30 bin TL'ye satan Koşal, sektörde çırak yetişmediğini belirterek, kent genelinde sadece iki ustanın kaldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Doğan Koşal, hayatını bağlamaya adayan nadir ustalardan biri. Sadece bağlamayı üretmekle kalmayan Koşal, aynı zamanda 25 yılı aşkın süredir hem bağlama yapıyor, hem çalıyor, hem de söylüyor. Bir dönem birçok sanatçıyla birlikte sahne deneyimi yaşadığını anlatan Koşal, 25 yıldır üretime odaklandığını belirtti.
45 GÜNDE YAPIYOR TANESİNİ 30 BİN TL'YE SATIYOR
Malatya’da bu sanatı sürdüren yalnızca iki ustadan biri olduğunu vurgulayan Koşal, el emeğiyle yaptığı bağlamaların her birinin yaklaşık 45 günlük titiz bir sürecin ürünü olduğunu söyledi.
Genellikle özel sipariş üzerine çalıştığını ifade eden usta sanatçı, bağlamaların fiyatlarının 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Kullanılan malzeme, işçilik ve müşteri taleplerine göre fiyatların şekillendiğini söyleyen Koşal, her enstrümana ruh kattığını dile getirdi.
SEKTÖRDE ÇIRAK YETİŞMİYOR
Bağlamanın kendisi için sadece bir müzik aleti değil, bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Doğan Koşal, sektörün en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu belirtti. Koşal, geleneksel el yapımı bağlama sanatının unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.