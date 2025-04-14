45 Günde Yapıyor, 30 Bin TL'ye Satıyor! Talep Yağıyor Ama Sadece İki Kişi Yapıyor

SEKTÖRDE ÇIRAK YETİŞMİYOR

Bağlamanın kendisi için sadece bir müzik aleti değil, bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Doğan Koşal, sektörün en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu belirtti. Koşal, geleneksel el yapımı bağlama sanatının unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.