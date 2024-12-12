4,5 Asgari Ücret Ancak Yetiyor! İstanbul'da Yaşayanın Vay Haline

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kasım ayı itibarıyla kentteki yaşam maliyetlerini açıkladı. Çalışmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti yüzde 2,68 oranında arttı. Rakam 75.717 TL’ye yükseldi. Bu rakam güncel asgari ücretin 4,5 katı oldu.

Ocak ayında bu rakam 53 bin TL iken asgari ücretin ise 3 katına eşdeğerdi.

6 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

Ancak aylık bazda yaşanan bu artış 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Önceki aylarda artış oranları sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 4,76, yüzde 3,58, yüzde 3,62 ve yüzde 3,23 olarak kaydedilmişti. TÜİK’in Kasım ayı enflasyonu da yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.

ET FİYATLARI CEP YAKTI

Yıllık bazda artış yüzde 59,43 olurken, özellikle tüketim ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Et ürünleri bir yılda yüzde 72,37 oranında zamlanarak en çok artış gösteren ürün gruplarından biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi