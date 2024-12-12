4,5 Asgari Ücret Ancak Yetiyor! İstanbul'da Yaşayanın Vay Haline
Kasım ayında İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti yüzde 2,68 arttı. 76 bin liraya yaklaşan geçim maliyetinin karşılanması için 4,5 asgari ücret gerektiği gözler önüne serildi. Yıllık bazda yaşam maliyetindeki artış ise yüzde 60’a merdiven attı!
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kasım ayı itibarıyla kentteki yaşam maliyetlerini açıkladı. Çalışmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti yüzde 2,68 oranında arttı. Rakam 75.717 TL’ye yükseldi. Bu rakam güncel asgari ücretin 4,5 katı oldu.
Ocak ayında bu rakam 53 bin TL iken asgari ücretin ise 3 katına eşdeğerdi.
6 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI
Ancak aylık bazda yaşanan bu artış 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Önceki aylarda artış oranları sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 4,76, yüzde 3,58, yüzde 3,62 ve yüzde 3,23 olarak kaydedilmişti. TÜİK’in Kasım ayı enflasyonu da yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.
ET FİYATLARI CEP YAKTI
Yıllık bazda artış yüzde 59,43 olurken, özellikle tüketim ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Et ürünleri bir yılda yüzde 72,37 oranında zamlanarak en çok artış gösteren ürün gruplarından biri oldu.
Kaynak: Haber Merkezi