44 Yıllık Sanayi Ustası Uyardı! Araba Yıkarken Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Binlerce Liranızdan Olabilirsiniz

Trafik kazalarının her geçen gün artmasıyla birlikte, araç bakımının hayati önemi yeniden vurgulanıyor. Özellikle motor, fren ve lastik bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu bakımların kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını söylüyor. 44 yıllık oto fren ustası Zafer Ertan, fren sistemlerinin araç güvenliği açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ertan, “Uzun yoldan geldikten sonra kesinlikle arabayı 1 saat dinlendirmeden yıkamamak gerekiyor” diyerek sürücüleri bilgilendirdi.

“ARABAYI 1 SAAT DİNLENDİRMEDEN YIKAMAMALIYIZ”

Ertan, yolculuk tamamlandıktan hemen sonra araç yıkanmasının fren disklerine zarar verdiğini belirtirken şu ifadelere yer verdi:

“Uzun yoldan geldikten sonra kesinlikle arabayı 1 saat dinlendirmeden yıkamamak gerekiyor. Yıkanırsa, diskler atar. Yüksek süratte frene basıldığı zaman direksiyonu titretir. Araba kasasını oynatır. Şehir içinde kullanıldığı zaman da aynı şekilde arabayı 1 saat dinlenmeden yıkamamak gerekiyor. Araçların fren bakımlarının kıştan çıktıktan sonra yapılması gerekiyor. Kış aylarında araçları fazla kullanmıyoruz, kar ve buz olabiliyor. Fren sistemlerinde kayıcı parçalar var. Kıştan çıkınca araçlarda bakım yapılmalı ve balata durumu kontrol edilmeli. Kayıcıların sağlıklı çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmeli”

Kaynak: İHA