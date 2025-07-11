44 Derecede Zorlu Mesai: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Günlük 650 TL Kazanıyorlar

“Sabah saat 04.00’te işçileri toplamaya başlıyoruz, 05.00’te tarlada iş başı yapıyoruz. Öğle saatlerinde yemek molası vermeden doğrudan 12.30’da paydos ediyoruz. Sıcağın en yoğun saatlerinde çalışmak mümkün değil. Bu nedenle aşırı sıcak günlerde sadece yarım gün çalışıyoruz. İşçiler de bu sıcaklarda çalışmak istemiyor, çoğu ağaç işlerini tercih ediyor ama o da her zaman olmuyor.”