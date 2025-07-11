44 Derecede Zorlu Mesai: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Günlük 650 TL Kazanıyorlar
Hatay’da 44 dereceyi bulan sıcaklıkta pamuk tarlasında çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. Günlük 650 TL yevmiye alan işçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle öğleye kadar çalışabiliyor.
Kaynak: İHA
Hatay’da etkili olan kavurucu sıcaklar, özellikle tarım işçilerini zorluyor. Termometrelerin 44 dereceyi bulduğu Reyhanlı ilçesinde, pamuk tarlalarında çalışan işçiler, 650 TL yevmiyeyle ağır koşullar altında emek veriyor. Reyhanlı’ya bağlı Beşaslan Mahallesi’nde 150 dönümlük pamuk tarlasında çalışan tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya girerek yabani ot temizliği yapıyor. Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerine kadar çalışan işçiler, aşırı sıcak nedeniyle günün sadece ilk yarısında mesai yapabiliyor.
"TEMİZ YEVMİYE 650 TL, 75 TL’Sİ ÇAVUŞA GİDİYOR"
Pamuk tarlasındaki çalışmaları organize eden çavuş Süleyman Dolgun, alınan yevmiyenin detaylarını şu sözlerle anlattı:
“Şu an 150 dönüm pamuk tarlasında yabani otları temizliyoruz. Hava sıcaklığı 38 ila 40 derece arasında değişiyor. Ziraat Odası’nın belirlediği günlük yevmiye 725 TL. Ancak bu tutarın 75 TL’si çavuş payı olarak ayrılıyor, işçinin eline geçen net miktar 650 TL. Bazı söylentilerin aksine ne 800 TL ne de 1000 TL alıyoruz. Gerçek rakam bu.”
"44 DERECEDE ÇALIŞMAK ZOR, MESAİYİ YARI GÜNE DÜŞÜRÜYORUZ"
Gün içinde 44 dereceye ulaşan sıcaklıkların ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirten Dolgun, çalışma saatlerini buna göre ayarladıklarını da aktardı:
“Sabah saat 04.00’te işçileri toplamaya başlıyoruz, 05.00’te tarlada iş başı yapıyoruz. Öğle saatlerinde yemek molası vermeden doğrudan 12.30’da paydos ediyoruz. Sıcağın en yoğun saatlerinde çalışmak mümkün değil. Bu nedenle aşırı sıcak günlerde sadece yarım gün çalışıyoruz. İşçiler de bu sıcaklarda çalışmak istemiyor, çoğu ağaç işlerini tercih ediyor ama o da her zaman olmuyor.”
Pamuk üretiminde verimin düşmemesi için yabani otların mutlaka temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Dolgun, tüm zorluklara rağmen çalışmaya mecbur olduklarını söyledi.