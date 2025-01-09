43 Yıllık Oto Tamircisinden Kritik Uyarı: İşte Asla Almamanız Gereken Otomobiller
Otomobil satın alırken fiyat, tasarım ve özellikler genellikle ilk dikkat edilen kriterlerdir. Ancak 43 yıllık deneyime sahip bir oto tamircisi, yalnızca bu faktörlerin değil, uzun vadeli bakım ve onarım maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Usta tamirci, şanzıman arızaları, yüksek bakım masrafları ve amortisman oranları gibi sorunlar nedeniyle asla tercih etmeyeceği dört otomobili açıkladı.
UZAK DURMANIZ GEREKEN OTOMOBİLLER
Deneyimli tamirciye göre, bazı araçlar hem yakıt tüketimi hem de arıza riskleri açısından ciddi maliyetler yaratabiliyor. İşte, dikkat edilmesi gereken otomobiller...
1. TESLA
Elektrikli araçların öncüsü Tesla, parça ve onarım maliyetleri açısından ciddi yükler getirebiliyor. Tesla’nın özel parçaları, temin edilmesi zor ve pahalı bileşenlerden oluşuyor. Tamirci, "Tesla sahipleri, lüks araçlara özgü yüksek yedek parça fiyatlarıyla karşılaşıyor" diyor.
2. RİVİAN
Rivian araçları da benzer şekilde yüksek onarım maliyetleriyle dikkat çekiyor. Bir kullanıcının yaşadığı küçük bir kazanın ardından, tampon ve bagaj kapağındaki hasar nedeniyle aracın arka kısmının tamamen sökülmesi gerektiği belirtildi. Tamir sürecinin iki buçuk ay sürmesi, Rivian’ın tamir açısından zorluklar yarattığını gösteriyor.
3. JEEP RENEGADE VE FİAT 500
Tamirci, Jeep Renegade ve Fiat 500’ün aynı şasiyi paylaştığını ve bu nedenle sık sık arıza yaptığını belirtiyor. "Bu araçlar, yolda olmaktan çok tamirhanelerde zaman geçiriyor" diyen tamirci, özellikle onarım sıklığının araç seçiminde belirleyici bir faktör olduğunu vurguluyor.
4. KÜÇÜK SUV’LAR
Çift kavramalı şanzımanlar ve sürekli değişken şanzımanlar (CVT) tamircinin uzak durulması gerektiğini söylediği diğer unsurlar arasında. "Bu tür şanzımanlar dayanıklı değil. Arızalandığında, bağımsız atölyeler genellikle bu onarımları yapamıyor ve maliyetli tamirler için yetkili servislere yönlendirilmek zorunda kalıyorsunuz" uyarısında bulundu.