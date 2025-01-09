43 Yıllık Oto Tamircisinden Kritik Uyarı: İşte Asla Almamanız Gereken Otomobiller

3. JEEP RENEGADE VE FİAT 500

Tamirci, Jeep Renegade ve Fiat 500’ün aynı şasiyi paylaştığını ve bu nedenle sık sık arıza yaptığını belirtiyor. "Bu araçlar, yolda olmaktan çok tamirhanelerde zaman geçiriyor" diyen tamirci, özellikle onarım sıklığının araç seçiminde belirleyici bir faktör olduğunu vurguluyor.