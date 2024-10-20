42 Yıllık Mekanik Ustası 'En Sağlam Gariban Arabaları' Diyerek Açıkladı: En Ucuz ve Masrafsız Modeller Belli Oldu
Sanayi ustası Ragıp Çörek, otomobil almayı düşünen ancak maddiyatı sınırlı olan kişilere önemli tavsiyelerde bulundu.
Sanayi sektöründe 42 yıldır mekanik ustası olarak görev yapan Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en ekonomik otomobil markalarını ve modellerini sıraladı.
Ragıp Çörek, Japon ve Güney Koreli otomobil markalarının üretimlerini listeye alarak, bu araçların güvenilir ve arıza yapma olasılığının düşük olduğunu vurguladı.
150.000-500.000 LİRA ARASINDAKİ EN UYGUN VE MASRAFSIZ MODELLERİ AÇIKLADI
Net fiyatların sürekli değişebileceğine dikkat çeken Ragıp Usta, bilgileri paylaştığı dönemde listedeki araç fiyatlarının 150.000 TL ile 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.
Ragıp Usta’nın en çok önem verdiği nokta, fiyatları uygun olan bu araçların yanı sıra masrafsız otomobiller olması. İşte her bütçeye uygun ve Ragıp Usta’nın “Sağlam Gariban Arabaları” olarak adlandırdığı o liste:
"SAĞLAM GARİBAN ARABALARI" LİSTESİ
KIA
KİA - CEED
KİA - RİO
KİA - CERRATO
MITSUBISHI
MİTSUBİSHİ - CARİSMA
MİTSUBİSHİ - LANCER
HONDA
HONDA - CIVIC V-TEC 1
HONDA - JAZZ
HYUNDAI
HYUNDAİ - ELANTRA
HYUNDAİ - GETZ
HYUNDAİ - ACCENT ADMİRE
HYUNDAİ - ACCENT MİLENYUM
MAZDA
MAZDA - 323
MAZDA - 626
TOYOTA
TOYOTA - COROLLA / FINDIK KASA
TOYOTA - COROLLA / EFSANE KASA
TOYOTA - COROLLA / SOL KASA
Kaynak: Haber Merkezi