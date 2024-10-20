42 Yıllık Mekanik Ustası 'En Sağlam Gariban Arabaları' Diyerek Açıkladı: En Ucuz ve Masrafsız Modeller Belli Oldu

Sanayi sektöründe 42 yıldır mekanik ustası olarak görev yapan Ragıp Çörek, kısıtlı bütçesi olanlar için en ekonomik otomobil markalarını ve modellerini sıraladı.

Ragıp Çörek, Japon ve Güney Koreli otomobil markalarının üretimlerini listeye alarak, bu araçların güvenilir ve arıza yapma olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

150.000-500.000 LİRA ARASINDAKİ EN UYGUN VE MASRAFSIZ MODELLERİ AÇIKLADI

Net fiyatların sürekli değişebileceğine dikkat çeken Ragıp Usta, bilgileri paylaştığı dönemde listedeki araç fiyatlarının 150.000 TL ile 600.000 TL arasında değiştiğini belirtti.

Ragıp Usta’nın en çok önem verdiği nokta, fiyatları uygun olan bu araçların yanı sıra masrafsız otomobiller olması. İşte her bütçeye uygun ve Ragıp Usta’nın “Sağlam Gariban Arabaları” olarak adlandırdığı o liste:

"SAĞLAM GARİBAN ARABALARI" LİSTESİ

KIA

KİA - CEED

KİA - RİO

KİA - CERRATO

MITSUBISHI

MİTSUBİSHİ - CARİSMA

MİTSUBİSHİ - LANCER

HONDA

HONDA - CIVIC V-TEC 1

HONDA - JAZZ

HYUNDAI

HYUNDAİ - ELANTRA

HYUNDAİ - GETZ

HYUNDAİ - ACCENT ADMİRE

HYUNDAİ - ACCENT MİLENYUM

MAZDA

MAZDA - 323

MAZDA - 626

TOYOTA

TOYOTA - COROLLA / FINDIK KASA

TOYOTA - COROLLA / EFSANE KASA

TOYOTA - COROLLA / SOL KASA

Kaynak: Haber Merkezi