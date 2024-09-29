416 Bin Lirası Olan Yaşadı! TOKİ'den 2+1 Daireler Sudan Ucuza Satışta
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde vatandaşlara uygun fiyatlı konut fırsatları sunmaya devam ediyor. Son olarak Erzurum’un Aşkale ilçesinde başlatılan yeni konut projesi kapsamında, 164 adet daire satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 tipinde dairelerin yer aldığı projede, en düşük peşinat bedeli 416 bin lira olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemesini e-Devlet veya T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecekler. Erzurum Aşkale projesinde en uygun daire için 416 bin liralık peşinat ve 120 ay vade imkanı sunulurken, taksitler aylık 10.423 TL’den başlayacak.
Proje kapsamında başvurular 3 Ekim'de başlayacak ve 11 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler için son tarih ise 10 Ekim olarak açıklandı. Başvuru ücreti 2 bin lira olup, Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden ödenebilecek. Kura çekilişi 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucunda asil hak sahipleri 24 Ekim’de sözleşme imzalayacak.
Projeye ilişkin ilk taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihinden sonraki ay başlayacak. Her TOKİ projesinde olduğu gibi, ödemelere Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zamlarına paralel olarak artış uygulanacak. Ayrıca, TOKİ’nin "Becayiş Hakkı" uygulaması bu projede de geçerli olacak; hak sahipleri, konutlarını başka projelerdeki konutlarla takas edebilecek.
TOKİ’nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alan bu yeni kampanya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.