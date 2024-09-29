416 Bin Lirası Olan Yaşadı! TOKİ'den 2+1 Daireler Sudan Ucuza Satışta



Projeye ilişkin ilk taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihinden sonraki ay başlayacak. Her TOKİ projesinde olduğu gibi, ödemelere Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zamlarına paralel olarak artış uygulanacak. Ayrıca, TOKİ’nin "Becayiş Hakkı" uygulaması bu projede de geçerli olacak; hak sahipleri, konutlarını başka projelerdeki konutlarla takas edebilecek.

TOKİ’nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alan bu yeni kampanya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.