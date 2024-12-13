410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürme beklentisi, bankalar arasında kıyasıya bir mevduat faizi rekabeti başladı. Kenarda 410 bin lira birikimi olanlar için gün doğdu. İşte 410 bin liranın 32 günlük mevduat faizi getirisi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 1

Bankalar, enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen müşterileri ellerinde tutmak için faiz oranlarını artırırken, yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya çalışıyor.

Türkiye’deki büyük bankalar, vadeli mevduat hesaplarında sundukları yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekmeye başladı. Vatandaşlar, 32 günlük vadede 410.000 TL gibi birikimlerle ne kadar kazanç elde edebileceklerini araştırmaya koyuldu.

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 2

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Alternatifbank, TEB, ON Plus ve Fibabanka gibi bankalar, vadeli mevduat hesaplarında yüzde 56’ya kadar çıkan faiz oranları sunarak müşterileri kendilerine çekmeye başladı. Peki hangi banka 410 bin liraya 32 günde yüzde kaç faiz veriyor? 410 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne oldu? İşte banka banka detaylı listesi…

410 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların 410 bin lira için 32 günlük mevduat faizindeki getiri tablosu açıklandı. İşte bankaların sundukları faiz oranları ve 410 bin liranın aylık mevduat getirisi:

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 3

ON PLUS

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 18.066,89 TL

Vade Sonu Tutar: 428.066,89 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 17.099,02 TL

Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 17.099,02 TL

Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 4

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 17.099,02 TL

Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL

ING

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 16.776,39 TL

Vade Sonu Tutar: 426.776,39 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 16.453,77 TL

Vade Sonu Tutar: 426.453,77 TL

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 5

ODEABANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 15.485,9 TL

Vade Sonu Tutar: 425.485,9 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 15.163,28 TL

Vade Sonu Tutar: 425.163,28 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 15.001,97 TL

Vade Sonu Tutar: 425.001,97 TL

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 6

ENPARA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 13.872,79 TL

Vade Sonu Tutar: 423.872,79 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 15.808,52 TL

Vade Sonu Tutar: 425.808,52 TL

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410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 15.647,21 TL

Vade Sonu Tutar: 425.647,21 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 12.582,3 TL

Vade Sonu Tutar: 422.582,3 TL

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