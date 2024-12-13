410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Alternatifbank, TEB, ON Plus ve Fibabanka gibi bankalar, vadeli mevduat hesaplarında yüzde 56’ya kadar çıkan faiz oranları sunarak müşterileri kendilerine çekmeye başladı. Peki hangi banka 410 bin liraya 32 günde yüzde kaç faiz veriyor? 410 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne oldu? İşte banka banka detaylı listesi…

410 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların 410 bin lira için 32 günlük mevduat faizindeki getiri tablosu açıklandı. İşte bankaların sundukları faiz oranları ve 410 bin liranın aylık mevduat getirisi: