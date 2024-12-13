410 Bin Liranın Mevduat Hesabı Değişti: Rekor Getirisi Açıklandı! Eve Resmen 1 Maaş Daha Bağladı
Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürme beklentisi, bankalar arasında kıyasıya bir mevduat faizi rekabeti başladı. Kenarda 410 bin lira birikimi olanlar için gün doğdu. İşte 410 bin liranın 32 günlük mevduat faizi getirisi.
Bankalar, enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen müşterileri ellerinde tutmak için faiz oranlarını artırırken, yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya çalışıyor.
Türkiye’deki büyük bankalar, vadeli mevduat hesaplarında sundukları yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekmeye başladı. Vatandaşlar, 32 günlük vadede 410.000 TL gibi birikimlerle ne kadar kazanç elde edebileceklerini araştırmaya koyuldu.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Alternatifbank, TEB, ON Plus ve Fibabanka gibi bankalar, vadeli mevduat hesaplarında yüzde 56’ya kadar çıkan faiz oranları sunarak müşterileri kendilerine çekmeye başladı. Peki hangi banka 410 bin liraya 32 günde yüzde kaç faiz veriyor? 410 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne oldu? İşte banka banka detaylı listesi…
410 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU
Bankaların 410 bin lira için 32 günlük mevduat faizindeki getiri tablosu açıklandı. İşte bankaların sundukları faiz oranları ve 410 bin liranın aylık mevduat getirisi:
ON PLUS
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 18.066,89 TL
Vade Sonu Tutar: 428.066,89 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 17.099,02 TL
Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 17.099,02 TL
Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 17.099,02 TL
Vade Sonu Tutar: 427.099,02 TL
ING
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 16.776,39 TL
Vade Sonu Tutar: 426.776,39 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 16.453,77 TL
Vade Sonu Tutar: 426.453,77 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 15.485,9 TL
Vade Sonu Tutar: 425.485,9 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 15.163,28 TL
Vade Sonu Tutar: 425.163,28 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 15.001,97 TL
Vade Sonu Tutar: 425.001,97 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 13.872,79 TL
Vade Sonu Tutar: 423.872,79 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 15.808,52 TL
Vade Sonu Tutar: 425.808,52 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %48,5
Net Kazanç: 15.647,21 TL
Vade Sonu Tutar: 425.647,21 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 12.582,3 TL
Vade Sonu Tutar: 422.582,3 TL