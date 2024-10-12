41 Günde Yüzde 70 Zam Geldi: Yarından itibaren Geçerli Olacak
Artan enflasyon ve art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. O ödemelere 41 günde tam yüzde 70 zam yapıldı. Yarından itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak.
Kaynak: Cumhuriyet
Çanakkale'deki şehitlikleri gezerek milletinin tarihini öğrenmek isteyen ziyaretçilerin bilet fiyatlarına 41 günde %70 oranında zam yapıldığı belirlendi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Cengiz Karagöz’ün aktardığına göre, Milli Mücadele’nin ve topraklarımızdaki kurtuluş mücadelesinin anlaşılması için gerekli maliyet, büyük ölçüde arttı.
Çanakkale Şehitliği'ndeki müzeleri ziyaret etmek isteyen bir kişinin, bu geziden faydalanabilmesi için ödediği ücret %60 oranında yükseldi. Bir ziyaretçinin, şehitlikteki tüm yerleri gezmesi durumunda artık 230 TL yerine 390 TL ödemesi gerekecek. Bu da milli duyguların yaşanmasının yaklaşık %70 daha pahalı hale geldiği anlamına geliyor.
ÇANAKKALE DESTANINA YÜZDE 100 ZAM
Ayrıca, Çanakkale Destanı'nın izlenmesi için de bilet fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Şubat 2024'te öğrencilere sunulan bilet fiyatı 135 TL iken, bugün bu fiyat 215 TL'ye yükseldi. Bu durum, öğrencilere yönelik tarihsel deneyimin maliyetinin de %60 arttığını gösteriyor.
22 Şubat 2024’te Çanakkale Destanı Müze Sergi Müzesi'nde tam bilet fiyatı 30 TL iken, 3 Nisan 2024'te %66 artışla 50 TL’ye çıktı. Öğrencilere sunulan indirimli bilet fiyatları ise 15 TL’den 25 TL’ye yükseldi. Ayrıca, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Sinevizyon biletleri de %100 oranında zamlanarak 50 TL’den 100 TL’ye çıktı.