41 Günde Yüzde 70 Zam Geldi: Yarından itibaren Geçerli Olacak

Çanakkale Şehitliği'ndeki müzeleri ziyaret etmek isteyen bir kişinin, bu geziden faydalanabilmesi için ödediği ücret %60 oranında yükseldi. Bir ziyaretçinin, şehitlikteki tüm yerleri gezmesi durumunda artık 230 TL yerine 390 TL ödemesi gerekecek. Bu da milli duyguların yaşanmasının yaklaşık %70 daha pahalı hale geldiği anlamına geliyor.