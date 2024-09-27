400 Bin TL Birikimi Olan Maaşa Bağlanacak! İşte Bankaların Rekor Mevduat Getirisi

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ederken, 400 bin liranın 32 günlük vade süresi sonunda sağlayacağı getiriler eylül ayının son günlerinde merak ediliyor. İşte 400 bin liranın 32 günlük getirisi…

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400 Bin TL Birikimi Olan Maaşa Bağlanacak! İşte Bankaların Rekor Mevduat Getirisi - Resim: 1

Eylül ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasının ardından, yatırımcılar ekim ayındaki faiz kararını merakla beklemeye başladı. Eylül ayı faiz kararının açıklanmasının ardından, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı.

24 Eylül itibarıyla, bankaların resmi internet sitelerinden alınan verilere göre, vadeli mevduat faiz oranları yüzde 54 seviyesine kadar yükseldi. Bu durum, birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için cazip bir fırsat sunuyor. Özellikle farklı mevduat tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

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