400 Bin Liralık Fark! Sıfır Otomobile ÖTV Matrahı, Yaşlı Araca Hurda Desteği Çağrısı: 10 Milyon Araç Var
Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası araba alıp satacaklar tarafından yakından takip ediliyordu. Sektör temsilcilerinden sıfır otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi bir kez daha talep edildi. Yeni düzenleme yapılması ile sıfır araçların fiyatlarının 400 bin TL’ye kadar ucuzlayabileceği kaydedilirken bir çağrı da sayıları 10 milyonu bulan 13 yaş üzeri arabalar için geldi. ‘Hurda desteği için fon kurulsun’ önerisi ile araç değiştirme desteği talep edildi.
Otomotiv sektöründe iç pazarda yerli payındaki azalma şiddetli bir şekilde artarken sektör diken üstünde bekliyor. Hatta yıl sonu beklentilerini bile aşağı yönde revize etmiş durumdalar. Geçen temmuz ayında sektörün yılsonu için ihracat öngörüsünü 1 milyon 70 bin adet ila 1 milyon 120 bin adet olarak açıklayan OSD yetkilileri, bu sayının 1 milyon adet ila 1 milyon 100 bin adete çekildiğini söylediler.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan son rapora göre toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 gerilerken ihracat ise bir önceki yıla paralel bir seyirle yüzde 1 oranında yavaşladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayinin ihracatı yılık ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyarak 26,7 milyar dolara ulaştı.
OTOMOBİLDE ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ TALEBİ
OSD Başkanı Cengiz Eroldu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında sektördeki tehlikelere vurgu yaparken bir yandan da sıfır ve ikinci el otomobiller için değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yüksek enflasyona paralel tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girdiğini hatırlatan Cengiz Eroldu, ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyleyerek şunları dile getirdi:
“Bugün bir premium araçla giriş seviyesi bir aracın aynı vergi dilimine sahip olması doğru değil. Orta kesimin mobiliteye erişme ihtiyacı karşılanamadı. Bu durum Türk insanının mobiliteye ulaşımını engellerken, yerli araçların da pazar kaybetmesine neden oluyor. Premium segmentte ise bir kayıp yok, tam tersine satışlar artıyor. Bugün eğer ÖTV yüzde 50 olsa, o 1 milyonluk TL’lik araç, 600 bin TL olurdu herhâlde.”
YAŞLI ARAÇLAR İÇİN FON ÖNERİSİ
Çevre kirliliğinin yüzde 95’lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına dikkat çeken Eroldu, “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95’ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir. Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Birtakım tedbirlerle bu önlenebilir.
Bu gerçekten önemli bir konu, bu durumun sağlayacağı yakıt ekonomisi bile ülkenin yakıt faturasına büyük bir destek aslında. Çevresel katkıların yanı sıra ödemeler dengesi için de önem arz ediyor. 2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatı neredeyse iki katı. Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır. Hibrit ve elektrikli araçların ön plana çıkmasını desteklenmesi bu noktada önemli rol oynuyor” açıklamasında bulundu.