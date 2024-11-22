400 Bin Kişiyi İlgilendiriyor: GSS Prim Borçlarına Af Geliyor
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında borçlu olan yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis gündemine taşınıyor. Düzenlemeyle birlikte 400 bin kişinin GSS prim borçları silinecek ve 250 milyon liralık alacaktan feragat edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP tarafından hazırlanan düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarının ortak çalışmasıyla tamamlandı. Borç affını içeren kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.
Teklifte, 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak olan GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Düzenleme hayata geçtiğinde, toplamda 400 bin kişinin borcu sıfırlanacak ve devlet 250 milyon liralık alacaktan feragat edecek.
TORBA YASAYLA DAHA FAZLA DÜZENLEME GELİYOR
Söz konusu borç affı, yaklaşık 8-9 maddeden oluşması beklenen bir torba yasada yer alacak. Bu yasa kapsamında yalnızca GSS borçları değil, farklı alanlarda da düzenlemeler yapılacak.
Bunlardan biri, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yeni bir sistemin hayata geçirilmesi. İl merkezlerinde kurulacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezleri (ÇASMER), iş sağlığı ve güvenliği raporlarını düzenleyerek bu alanda ihtisaslaşmış bir yapı oluşturacak.
Ayrıca torba yasada engelli bireyler için de önemli düzenlemeler yer alacak. Aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi konularda yeni düzenlemelere gidileceği ifade ediliyor.
MECLİS GÜNDEMİ YOĞUNLAŞACAK
Önümüzdeki süreçte Meclis’in gündeminde geniş çaplı sosyal ve ekonomik reformlar yer alacak. Özellikle GSS borçlarına getirilecek bu af, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletirken sosyal güvenlik sistemine olan güveni artırmayı hedefliyor.