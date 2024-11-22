400 Bin Kişiyi İlgilendiriyor: GSS Prim Borçlarına Af Geliyor

Bunlardan biri, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yeni bir sistemin hayata geçirilmesi. İl merkezlerinde kurulacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezleri (ÇASMER), iş sağlığı ve güvenliği raporlarını düzenleyerek bu alanda ihtisaslaşmış bir yapı oluşturacak.