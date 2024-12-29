40 Yıllık Enerji Devi Halka Arz Oluyor! Borsada Dengeler Değişecek
Sanayi ve enerji sektörünün köklü isimlerinden ŞA-RA Enerji, 40 yıllık tecrübesiyle önemli bir adım atıyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için resmi başvurusunu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, bugüne dek sektöründe öncü projelere imza attı. Şirket, halka arz sayesinde ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerini hızlandırmayı planlıyor.
ŞA-RA ENERJİ'NİN HALKA ARZ HEDEFLERİ
Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakları şu alanlarda değerlendirmeyi hedefliyor:
Enerji Nakil Hatlarının Modernizasyonu: Mevcut altyapının yenilenmesi ve kapasitenin artırılması.
Yenilikçi Teknolojilere Yatırım: Enerji sektöründe verimliliği artıracak ileri teknolojilere odaklanılması.
Yenilenebilir Enerji Projeleri: Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen projelerin hayata geçirilmesi.
ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜME HEDEFİ
ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, halka arz süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Şirket olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle enerji sektöründe önemli başarılara imza attık. Enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini üreten ve anahtar teslim projelerini gerçekleştiren Türkiye’de öncü ve dünyada sayılı firmalardan biriyiz. Bu alanda Türkiye’deki ilk halka arzı gerçekleştirecek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.
Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır.”