40 Yıl Saklanan Miras Rekor Fiyata Satıldı

NADİR PARANIN DEĞERİ YILLAR İÇİNDE ARTTI

Kardeşlerin ailesi, bu nadir madeni parayı 1978 yılında 18 bin 200 dolara satın almıştı. O dönemde güvenli bir yatırım olarak görülen kuruş, bugün 90 bin dolarlık bir değere sahip. Aile, bu nadir paranın gelecek nesiller için bir güvence olarak saklanması gerektiği düşüncesiyle yıllarca korudu.