40 Yıl Saklanan Miras Rekor Fiyata Satıldı
ABD’de düzenlenen bir açık artırmada, 1975 yılına ait nadir bir madeni para 506 bin 250 dolara alıcı buldu. Roosevelt’in portresini taşıyan bu madeni paranın dikkat çeken özelliği, San Francisco Darphanesi’nde basılmış olmasına rağmen, darphane işareti olan “S” sembolünü taşımamasıydı. Bu özelliğe sahip sadece iki adet madeni paranın bulunduğu biliniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ohio eyaletinde yaşayan üç kız kardeşin miras olarak aldığı bu nadir kuruş, yaklaşık 40 yıl boyunca bir banka kasasında saklı kaldı. Kardeşler, büyüklerinden aldıkları tavsiyeye uyarak, bu değerli madeni parayı açık artırmaya çıkarma kararı aldı. Açık artırmayı yöneten GreatCollections şirketinin başkanı Ian Russell, madeni paranın beklenenin üzerinde bir fiyatla satıldığını duyurdu.
NADİR PARANIN DEĞERİ YILLAR İÇİNDE ARTTI
Kardeşlerin ailesi, bu nadir madeni parayı 1978 yılında 18 bin 200 dolara satın almıştı. O dönemde güvenli bir yatırım olarak görülen kuruş, bugün 90 bin dolarlık bir değere sahip. Aile, bu nadir paranın gelecek nesiller için bir güvence olarak saklanması gerektiği düşüncesiyle yıllarca korudu.
San Francisco Darphanesi, 1975 yılında 2.8 milyon özel set üretmiş ve bu setleri koleksiyonerlere sunmuştu. Ancak yıllar sonra, koleksiyoncular iki kuruşun darphane işareti olan “S” sembolünü taşımadığını fark ettiler. Bu nadir paralardan ilki, 2019 yılında 456 bin dolara satılmıştı.