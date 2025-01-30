40 Doktora Bedel Bitki Diye Biliniyor: Kilosu 200 TL'ye satılıyor
Ege Bölgesi'nin en değerli bitkilerinden biri olan Şevketibostan, halk tarafından 40 doktora bedel bitki olarak biliniyor. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydasıyla gönüllerde taht kuran bitkinin kilosu, tarlada 150 TL'ye, pazarda ise 200 TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Bölgesi'nin incisi İzmir, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin mutfağıyla da öne çıkıyor. Bu mutfağın en özel ve şifalı bitkilerinden biri ise "Şevketibostan". İzmirlilerin "40 doktora bedel" olarak bildiği bu mucizevi bitki, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Gönüllerde taht kuran bitkinin kilosu, tarlada 150 TL'ye, pazarda ise 200 TL'ye satılıyor.
40 DOKTORA BEDEL BİTKİ
Şevketibostan, Ege Bölgesi'ne özgü bir bitki türü olarak bilinir. Halk arasında "40 doktora bedel bitki" olarak adlandırılmasının sebebi ise, sağlığa olan sayısız faydası. Binlerce yıldır Ege Bölgesi'nde tüketilen bu bitki, yörenin kültürel mirasının da önemli bir parçası.
ŞEVKETİBOSTAN'IN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Şevketibostan, sadece lezzetli değil, aynı zamanda tam bir şifa kaynağı. Sindirim sistemini düzenlemesi, karaciğeri temizlemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi birçok faydası var. Yüksek lif içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor, diyabet hastalarına iyi geliyor. Mide rahatsızlıklarını hafifletiyor, iltihap giderici özelliğiyle de dikkat çekiyor.
EGE'NİN KÜLTÜREL MİRASI
Gönüllerde taht kuran bitkinin kilosu, tarlada 150 TL'ye, pazarda ise 200 TL'ye satılıyor. Şevketibostan, İzmir için sadece bir bitki değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Yöresel yemeklerin vazgeçilmezi olan bu bitki, Ege'nin zengin mutfak kültürünü yansıtıyor.
İzmir'in köylerinde Şevketibostan'la yapılan yemekler, özenle hazırlanıp misafirlere ikram ediliyor. Yerel pazarlarda ve restoranlarda sıkça karşılaşılan Şevketibostan, Ege'nin hem mutfak hem de sağlık alanındaki önemini koruyor.