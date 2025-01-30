40 Doktora Bedel Bitki Diye Biliniyor: Kilosu 200 TL'ye satılıyor

EGE'NİN KÜLTÜREL MİRASI

Gönüllerde taht kuran bitkinin kilosu, tarlada 150 TL'ye, pazarda ise 200 TL'ye satılıyor. Şevketibostan, İzmir için sadece bir bitki değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Yöresel yemeklerin vazgeçilmezi olan bu bitki, Ege'nin zengin mutfak kültürünü yansıtıyor.

İzmir'in köylerinde Şevketibostan'la yapılan yemekler, özenle hazırlanıp misafirlere ikram ediliyor. Yerel pazarlarda ve restoranlarda sıkça karşılaşılan Şevketibostan, Ege'nin hem mutfak hem de sağlık alanındaki önemini koruyor.