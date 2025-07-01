40 Dereceyi Aşan Havada Hasat Başladı! Üretici İsyanda, Tarlada 5 Markette 25 Liraya Satılıyor
Hatay’ın bereketli Amik Ovası’nda soğan hasadı tüm zorluğuyla devam ederken, üreticiler ürünün market fiyatı ile tarla fiyatı arasındaki uçuruma tepki gösteriyor. Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi’nde 100 dönüm tarlada yapılan soğan hasadında çalışan işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklık altında emek verirken ürünlerini 5 TL’ye satmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.
Kaynak: İHA
Hasat ekibinin başında bulunan Süleyman Budak, yüksek sıcaklıkta emekle toplanan ürünlerin markette kat kat fazlasına satılmasına tepki gösterdi. Budak, "Soğan tarlada 5-6 TL civarında. Ancak büyük marketlerde aynı ürün 20 ila 25 TL arasında satılıyor. Hasadın başında fiyatlar 8-12 TL bandındaydı. Biz artmasını beklerken tam tersi oldu, fiyatlar düştü" dedi.
130 İŞÇİYLE 40 DERECEDE MÜCADELE
Amik Ovası’nın kavurucu sıcağında yapılan hasadın koşulları da oldukça ağır. Budak, sıcaklığın 40 dereceyi aştığını vurgulayarak, “Burada 130 işçimizle birlikte her yıl bu sıcakta hasat yapıyoruz. Bu yıl soğanın hem verimi hem kalitesi çok iyi, ama fiyatlar üreticiyi memnun etmiyor” diye konuştu.
SICAKLIĞA DAYANAMAYANLAR BAYILIYOR
Süleyman Budak, özellikle yaşlı işçilerin aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirdiğini belirterek, “Sıcaklıklar her geçen yıl artıyor. Buna rağmen mevsimlik işçiler her sezon bu zorlu koşullarda çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Üreticiler, fiyat dengesizliğinin giderilmesini ve tarlada emek verenlerin hak ettiği kazancı alabilmesini talep ediyor.