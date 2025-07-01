40 Dereceyi Aşan Havada Hasat Başladı! Üretici İsyanda, Tarlada 5 Markette 25 Liraya Satılıyor

130 İŞÇİYLE 40 DERECEDE MÜCADELE

Amik Ovası’nın kavurucu sıcağında yapılan hasadın koşulları da oldukça ağır. Budak, sıcaklığın 40 dereceyi aştığını vurgulayarak, “Burada 130 işçimizle birlikte her yıl bu sıcakta hasat yapıyoruz. Bu yıl soğanın hem verimi hem kalitesi çok iyi, ama fiyatlar üreticiyi memnun etmiyor” diye konuştu.